Феодальная Россия готовится посыпаться Ирина Гиндина, planeta.pres

22.02.2023, 15:25

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Самый красноречивый пример — Чеченская Республика.

В государственное строительство современная Россия не внесла ничего принципиально нового и продолжает традиции, заложенные еще Иваном Грозным. Единовластие было при монархии до 1917 года, при Советской власти до 1991 года, есть оно и сейчас. Огромная бюрократическая машина огромной страны заточена на то, чтобы предугадывать хотелки и желания одного человека. Аналитики давно отмечают, что региональные власти стараются ни в чем не проявлять инициативу, боясь не угодить Москве. Так и сидят, ожидая распоряжений свыше, а при них еще полпреды с неясными полномочиями и отсутствием рычагов управления, главная задача которых сводится к надзору за местными элитами.

Особенно ярко это было продемонстрировано во время последних выборов глав субъектов федерации в сентябре 2021 года. Эта была очень странная избирательная кампания. Реальных конкурентов не было, а назначенные победители пытались быть как можно незаметнее. Они не проводили дебатов, не встречались с электоратом, большая часть из них не потратилась даже на буклеты и билборды. Зачем? Вон, Фургал в Хабаровском крае, и сделать ничего не успел, просто победил на выборах провластного кандидата Вячеслава Шпорта. За что и получил 22 года колонии строгого режима. Потому что, никто из политиков, региональных или федеральных, не может быть умнее, ярче, выше кремлевского сидельца.

Вроде бы путинский режим устойчив как никогда. Основные конкуренты убиты или посажены в тюрьму, большая часть оппозиционных политиков и критически мыслящего населения выдавлены в эмиграцию. Работают только верноподданные СМИ, остальным, если они не ликвидированы, присвоен статус «иностранных агентов» и они находятся под административным и уголовным давлением.

Казалось бы режиму опасаться нечего. Все зачищено.

Но судя по посланию Путина к Федеральному собранию от 21 февраля он смертельно боится. Такого потока обещаний, кажется, еще не было. Он обещает всем и все. Богатым и бедным, живущим в дальних регионах и на оккупированных территориях, детям и пенсионерам, работникам культуры и воюющим… Построим, подключим к газу, увеличим, окружим заботой, повысим … И только непроницаемые лица слушателей красноречиво дают понять: Не верьте ни единому слову. Даже им, ближайшим, он смертельно надоел.

Именно в нем, в его действиях и политике видят угрозу своему благополучию люди бизнеса, недовольны его нерешительностью национал-патриоты, а региональные элиты, особенно в национальных республиках (их в РФ 22 территориальных единицы), давно пытаются выстраивать отношения с центром с учетом своих интересов. Противоречия внутри страны нарастают. Жесткая система государственного управления не стала гарантией для власти полного подчинения и лояльности. Самый красноречивый пример — Чеченская Республика. На словах Рамзан Кадыров верный пехотинец Путина, но который только и ждет подходящего момента, чтобы избавится от вассальной зависимости Москвы. Тем более, что за средства российского бюджета Чечня уже восстановила свою экономику, инфраструктуру и получила щедрые денежные вливания, никем неконтролируемые. Вот Кадыров уже объявил о решении создать собственную частную военную компанию по примеру своего «друга» Евгения Пригожина. Подобные структуры имеются в распоряжении и Шойгу, да и власти регионов обзаводятся собственными армиями под видом «добробатов». Налицо полный копипаст феодальных отношений в государстве. Причем в той вариации, где «король голый», а его вассалы набирают силу.

На низком старте постоянно конфронтирующий Татарстан, безжалостно ограбленная Москвой Республика Саха и другие регионы, чьи надежды на процветание с Кремлем растаяли давно.

Создание военизированных подразделений по национальному признаку, в свое время, сыграет решительное значение в обретении независимости регионов. Недаром руководители республик Тывы, Татарстана, Чечни вывели из зоны боевых действий своих военнослужащих после их видеообращений. Они им еще пригодятся.

В то же время после таких же обращений мобилизованные ЛДНР, Самарской, Иркутских, Саратовских областей получают взыскания и уголовное преследование.

Расходы на войну, действие санкций приводят к дефициту бюджета РФ, кормовая база деребанящих народные деньги сокращается. Нарастают разногласия между экономическим и силовыми блоками. А открытая вражда между министерством обороны и ЧВК «Вагнера» не прекратилась и набирает обороты. Критика Министерства обороны РФ Аксеновым, «главой Крыма», показывает, насколько нервничает крымский политикум и не уверен в том, что российской армии удастся удержать Крым. И тогда они не только потеряют свою недвижимость и бизнес, но понесут ответственность за предательство согласно Закону.

Успехи Украинской армии спасают Европу от агрессивного соседа и дают надежду народам, проживающим на 1/6 части суши, избавится от тяжеловесной неповоротливой махины под названием РФ, которая ничего не несет для их благополучия.

Ирина Гиндина, planeta.press

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