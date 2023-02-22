За продвижение комбайнов «Гомсельмаш» на рынке РФ заплатят белорусские налогоплательщики 4 22.02.2023, 15:26

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«Совет министров» принял постановление.

«Совет министров» 20 февраля постановил выплатить ОАО «СБ «Беларусбанк» компенсацию финансовых потерь, которые образуются за счет продажи продукции ОАО «Гомсельмаш» на экспорт. «Флагшток» поясняет суть данного постановления.

«Гомсельмаш» для продвижения продукции на российском рынке предлагает вознаграждение в виде дисконта в размере 1/365 от 2/3 ставки рефинансирования Центробанка РФ. Общая сумма дисконта составляет 1,3 млн RUR. Эта сумма и является потерями «Беларусбанка».

Дело в том, что у «Гомсельмаша» уже давно нет собственных оборотных средств. Текущая деятельность финансируется за счет кредитных линий «Беларусбанка» под залог движимого имущества и товаров в обороте. Таким образом, продажа комбайнов на российском рынке с дисконтом, с одной стороны, погашает долги завода, но, с другой стороны, приводит к финансовым потерям банка.

После того, как белорусский «совмин» постановил компенсировать финансовые потери «Беларусбанка» из средств республиканского бюджета, можно утверждать, что снижение цен на комбайны для российского рынка фактически профинансировали белорусские налогоплательщики.

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