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Земля усеяна телами: «вагнеровцы» несут огромные потери под Бахмутом

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  • 22.02.2023, 15:36
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Земля усеяна телами: «вагнеровцы» несут огромные потери под Бахмутом

Видео опубликовал сам главарь ЧВК Пригожин.

Наемники ЧВК «Вагнер» несут огромные потери под Бахмутом (Донецкая область), где продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

«Сейчас по всей линии фронта в Донецкой области горячо. Особенно для российских окупантов, потому что ВСУ наступают! Уже Пригожин показывает потери ЧВК «Вагнер» под Бахмутом, жалуясь на то, что у него нет достаточного количества боеприпасов», - говорится в сообщении.

Там отмечают, что такие потери фиксируются и в других российских подразделениях, в частности, в связи с точными попаданиями украинских военных по складам оккупантов.

«ВСУ отрабатывают четко и это только начало. Со снабжением вооружения Украина не только держит оборону, но и готовится к контрнаступлению», - сообщают в горсовете.

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