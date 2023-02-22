Белорусский врач рассказала, сколько надо бывать на солнце ради максимальной дозы витамина D 22.02.2023, 16:04

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Можно ли этот витамин накопить впрок?

Три-пять минут постоять на улице в солнечный день недостаточно для того, чтобы запустить синтез витамина D, для этого надо 20-30 минут, отметила в интервью 24health.by профессор кафедры эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук, председатель Белорусского общественного медицинского объединения «Эндокринология и метаболизм» Алла Шепелькевич.

Именно после получаса воздействия солнечного света на кожу уровень в крови витамина D3 увеличивается так же, как после приема капсулы из аптеки, которая содержит 10 тыс. международных единиц этого витамина D3.

Но медики подчеркивают, что с возрастом, после 65 лет, способность организма синтезироваться в коже этот витамин снижается более чем в 4 раза. Исследования, которые проводили в Беларуси среди женщин старше 50 лет, говорят о том, что дефицит витамина D у трех из четырех респондентов.

И хорошая новость. Витамин D - так называемое липофильное вещество, которое накапливается в жировой ткани и затем в течение длительного времени расходуется, отмечают медики. Именно поэтому после отдыха на море запас «солнечного» витамина обеспечен на 3-4 месяца.

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