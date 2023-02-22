Александр Коваленко: 24 февраля Путин может выйти на Красную площадь и станцевать «Яблочко» 22.02.2023, 16:12

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Украину уже ничем не удивишь.

Что россияне могут предпринять 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения оккупантов в Украину? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому военному аналитику Александру Коваленко:

— Путин может выйти и станцевать «Яблочко» на Красной площади. Это единственное, что они могут сделать. Фактически все, что мы наблюдали 24 февраля 2022 года, они повторить сейчас не смогут.

Российская армия не сможет осуществить наступление по широкому фронту. Они не смогут осуществить массовый авиационный налет на территорию Украины, потому что работают силы ПВО.

Ракетный удар, естественно, они нанесут, но возникает вопрос: что в нынешнем положении российской армии является массированным ракетным ударом. 160 единиц ракет морского и сухопутного базирования, как это было 24 февраля 2022 года? Они больше не повторяли такой удар.

Я не сомневаюсь, что они попытаются нанести устрашающий ракетный удар, но его значение будет составлять до 70 единиц разной номенклатуры. Исключительно смесь всего, что есть, а также дроны-камикадзе, которые будут усиливать террористический эффект. Но мы это все видели, здесь нет ничего удивительного. Поэтому я и говорю, что самое удивительное — если Путин станцует «Яблочко» на Красной площади.

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