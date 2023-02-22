Буданов посылает сигнал Лукашенко?
- 22.02.2023, 16:33
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Глава ГРУ призвал создать зону безопасности вокруг границ Украины.
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes выразил мнение, что возле границ Украины нужно создать зону безопасности:
— Как этого добиться, есть много вариантов. 100 км зона оправдана, но и 40 км будет более или менее нормально.
Чтобы вы правильно поняли мою логику. Идти ли нам дальше – вопрос не ко мне, а создать зону безопасности вокруг границы – необходимость. Есть много вариантов, как добиться этой цели.
— Как эта зона должна выглядеть?
— Демилитаризованная зона, без никаких вооружений, с нормальным контролем. Для того, чтобы мы всегда имели время на реагирование.
Как писал сайт Charter97.org писал, что 10 километрах от Гомеля создается военная база РФ.