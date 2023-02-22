В Белыничском районе водитель на Nissan врезался в дорожное ограждение, пробившее авто насквозь 22.02.2023, 16:42

1,706

Водитель выжил.

В Белыничском районе водитель Nissan не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, которое пробило машину насквозь. Мужчина выжил, его доставили в реанимацию, сообщает ГАИ Могилевской области.

Авария произошла 22 февраля около 13.00 вблизи деревни Корытница в Белыничском районе.

52-летний водитель автомобиля Nissan, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, которое пробило машину насквозь.

Водителя из машины пришлось доставать спасателям, он в реанимации.

Напомним, что 20 февраля в ДТП под Смолевичами погибли 11 человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».