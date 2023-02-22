В Белыничском районе водитель на Nissan врезался в дорожное ограждение, пробившее авто насквозь
- 22.02.2023, 16:42
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Водитель выжил.
В Белыничском районе водитель Nissan не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, которое пробило машину насквозь. Мужчина выжил, его доставили в реанимацию, сообщает ГАИ Могилевской области.
Авария произошла 22 февраля около 13.00 вблизи деревни Корытница в Белыничском районе.
52-летний водитель автомобиля Nissan, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, которое пробило машину насквозь.
Водителя из машины пришлось доставать спасателям, он в реанимации.
Напомним, что 20 февраля в ДТП под Смолевичами погибли 11 человек.