До финального развала Борислав Береза

22.02.2023, 16:39

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Борислав Береза

Какой путь выбрал Путин.

Если Запад ставит на стратегическое поражение России, то это значит, что демонтаж институтов двусторонних и многосторонних отношений с западными странами будет только ускоряться, становясь необратимым. Нынешнее послание Путина — это геополитический разрыв с Западом и объявление его угрозой существованию России.

Риторика Путина становится все более идеологизированной, а значит, непримиримой и фанатичной. Рассуждая о том, как Запад духовно уничтожает русский мир, разворачивает «санкционную агрессию», готовится к военным ударам и прочее, Путин дает понять, что обратного пути у него нет (как сказала политолог Татьяна Становая).

Как я и говорил ранее, Путин хочет закончить войну, но на своих условиях. Изначально он надеялся, что Запад не будет помогать Украине, затем надеялся, что не станет давать высокотехнологическое и наступательное оружие, а после ждал, когда Запад устанет. Он ошибся во всех своих ожиданиях. И он сам загнал себя в угол, когда объявил оккупированные территории российскими. Путин пошел на этот шаг в надежде, что Запад после этого откажется от поддержки Украины, понимая, что Путин по Конституции РФ уже не откажется от этих территорий. И вновь его надежды не оправдались.

Теперь у него безвыходное положение. Если он не откажется от этих территорий, то война не закончится, а если откажется от них, то его снесут свои же. Патовая ситуация. Но это его проблема. Выиграть войну он не может, ведь кроме мотивации украинцев необходимо помнить и о военно-экономическом потенциале Запада, который на стороне Украины.

Значит Путин поведет Россию по пути СССР. До финального развала. Украина станет для России тем, чем она подавится, а результат будет таким же позорным для Кремля, как был финал русско-японской войны. Но Путин плохо знает историю и верит в советские мифы. Тем больнее будет для него столкновения с реальностью. Финал предсказуем.

Остается открытым вопрос цены, которую заплатит каждая из сторон. Россия будет платить эту цену за амбиции своего правителя, Украина за право существовать. Так что эта война — до победного конца. А победа будет за Украиной и антипутинским альянсом. Других вариантов нет.

Борислав Береза, «Фейсбук»

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