Спикер Госпогранслужбы Украины: Мы готовимся к вторжению российских войск из Беларуси 22.02.2023, 16:56

1,182

ВСУ готовы к любому развитию событий.

Через несколько дней будет год с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В ряде областей 23-24 февраля школы и университеты переведены на дистанционное обучение, а военные предупреждают о возможных ракетных ударах. Также ходит много разговоров о возможном повторении прошлогоднего сценария – наступления на северные регионы Украины. Возможно ли это сейчас, что происходит на границе Украины с Беларусью и Россией и активизировались ли вражеские ДРГ с приближением 24 февраля - «Апострофу» рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

– Стоит ли украинцам бояться повторения сценария полномасштабного наступления с севера? На Киевщине, допустим, в эти дни даже учения проводятся для предупреждения возможных опасностей.

- Мы всегда должны быть готовы к развитию любых ситуаций и действий врага. Нельзя недооценивать врага, даже несмотря на то, что на данный момент и на направлении границы с Беларусью, и на направлении границы с Pоссией мы не видим ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение на территорию Украины.

Поэтому именно поэтому граница с Беларусью максимально укрепляется как по самой линии, так и в приграничных районах. Также дополнительными подразделениями усилено направление границы с Hоссией в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

– Какая собственно ситуация на белорусской приграничной территории?

– Если говорить более предметно по Беларуси, то там находятся российские военные. Это тысячи военнослужащих. Но они в основном задействованы на полигонах на территории Беларуси.

Мы видим, что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины, предоставляя свою территорию, свое воздушное пространство, и всячески этому способствует. Однако на пограничных участках мы не видим перемещения ни военной техники, ни личного состава подразделений РФ или Беларуси.

Еще раз подчеркиваю, что мы готовимся к развитию любой ситуации. Граница укрепляется непосредственно на линии, то есть пресекаются все возможные пути движения военной техники. И укрепляется пограничье для всех составляющих Сил обороны Украины – это подразделения Государственной пограничной службы, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, чтобы ребята имели возможность укрытия, если будут проходить обстрелы, и возможность вести необходимые действия для отражения атаки врага.

Также отмечу, что никакие инженерные укрепления не сдерживают продвижение вражеских сил, они могут только приостановить их. И это как раз то время – для чего делаются укрепления по линии границы – чтобы наши Силы обороны могли сконцентрировать свои усилия на тех направлениях, где враг попытается зайти на нашу территорию.

– Какая ситуация на северном участке украинско-российской границы?

– По границе с Pоссией в пределах Черниговщины, Сумщины и Харьковской области враг продолжает проводить свои террористические действия. Еще с апреля фактически каждый день приграничье этих областей подвергается обстрелам из артиллерии, минометов, с использованием авиации. Это несет угрозу не только находящимся на этом направлении Силам обороны. Это также опасность и для мирных жителей, ведь довольно часто мы видим хаотические обстрелы или обстрелы по населенным пунктам, от чего уничтожается жилье мирных жителей и инфраструктура.

– Диверсионная угроза или какие-то провокации на границе фиксируются?

– В канун нового года более активно ДРГ противника пыталось использовать Харьковскую область. Они заходили на территорию нашей страны, наши воины их обнаруживали, открывали огонь и они шли за линию границы.

В этом году мы фиксируем попытки работы ДРГ в Сумской области. Но критическую угрозу они пока для нас не несут. Конечно, используя ДРГ, они пытаются узнать, где находятся Силы обороны Украины, получить всю необходимую им информацию для того, чтобы понять, насколько укреплены эти направления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».