Польша готовит новые меры в ответ на высылку своих дипломатов из Беларуси 22.02.2023, 17:09

3,218

Решения будут приняты до конца недели.

Польша готовит новые шаги в ответ на враждебные действия режима Лукашенко, в том числе на высылку части польских дипломатов из Беларуси. Об этом Nasz Dziennik заявил полномочный представитель правительства Польши по делам поляков за рубежом Ян Дзедзичак. Он уточнил, что решения будут приняты уже на этой неделе.

Сегодня, 22 февраля, Беларусь должны покинуть два польских консула, работавших в Гродно, и представитель пограничной службы. Дзедзичак назвал это требование белорусского МИД «частью целой череды враждебных нашей стране мероприятий режима Лукашенко» и пообещал, что Польша не оставит его без ответа.

— Мы обязательно ответим решительным образом, — заявил чиновник.

Дзедзичак напомнил, что с 21 февраля на польском погранпереходе «Кукурыки» начали действовать ограничения на движение фур из Беларуси и третьих стран, но заверил, что этим дело не закончится:

— Это не конец действий, которые предпримет наша страна.

На вопрос о том, смогут ли диппредставительства Польши в Беларуси нормально функционировать после сокращения штата, он ответил: «Ни в коем случае».

— Их работа ограничивается выполнением основных видов деятельности. В Беларуси давно нет посла Польши. Есть еще три консульских центра: в Минске — при нашем посольстве, в Гродно, центре жизни поляков в этой стране, и в Бресте. Их деятельность осложнена. Осталось только 20% от персонала. Это не стандарт консульской работы и взаимных дипломатических отношений, — сказал Дзедзичак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».