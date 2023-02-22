Байден о приостановке участия России в ДСНВ: Это большая ошибка 22.02.2023, 17:24

Джо Байден

Фото: Getty Images

РФ приостанавливает действие последнего договора с США.

Решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является большой ошибкой.

Как сообщает журналист CBS News Сару Кук в Twitter, об этом заявил президент США Джо Байден.

«Это большая ошибка», - заявил американский лидер, комментируя решение россиян приостановить действие договора.

Вчера, 21 февраля, российский правитель Путин в своем обращении заявил, что его страна приостанавливает участие в ДСНВ. После этого уже сегодня Госдума и Совфед РФ поддержали соответствующую инициативу.

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