Гиркин анонсировал десятки гражданских войн в РФ

Гиркин анонсировал десятки гражданских войн в РФ11
- 22.02.2023, 17:34
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Военный преступник выступил с очередным пессимистическим прогнозом для России.
Экс-главарь «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) предрек развал России из-за поражения в войне, которую Кремль развязал против Украины.
Такое заявление он сделал в ходе прямого эфира на одном из YouTube-каналов.
По мнению военного преступника, сегодня на кону стоит само существование Российской Федерации. Итогом поражения в войне станут «десятки гражданских войн».
«Если мы потерпим поражение в этой войне, война придет сюда. А вместе с ней придут голод, разруха, упадок, массовая эмиграция (и еще не все доберутся до границы, особенно, если это придется на погодные условия неблагоприятные). Все это нас может ждать уже в конце этого года… Стоит вопрос: или победить, или погибнуть», - заявил Гиркин.