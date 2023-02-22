Гиркин анонсировал десятки гражданских войн в РФ 11 22.02.2023, 17:34

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Военный преступник выступил с очередным пессимистическим прогнозом для России.

Экс-главарь «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) предрек развал России из-за поражения в войне, которую Кремль развязал против Украины.

Такое заявление он сделал в ходе прямого эфира на одном из YouTube-каналов.

По мнению военного преступника, сегодня на кону стоит само существование Российской Федерации. Итогом поражения в войне станут «десятки гражданских войн».

«Если мы потерпим поражение в этой войне, война придет сюда. А вместе с ней придут голод, разруха, упадок, массовая эмиграция (и еще не все доберутся до границы, особенно, если это придется на погодные условия неблагоприятные). Все это нас может ждать уже в конце этого года… Стоит вопрос: или победить, или погибнуть», - заявил Гиркин.

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