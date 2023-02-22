Врач: Ежедневные прогулки по 15 минут улучшат память и концентрацию 2 22.02.2023, 17:40

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Фото: photoalex.ru

Простая прогулка может укрепить здоровье.

Как простая прогулка в зимнее время может укрепить здоровье и даже улучшить интеллектуальные способности, «Минск-Новости» рассказала врач-гигиенист городского Центра здоровья Мария Бойко.

Привычка регулярно гулять зимой хотя бы по 15 минут каждый день положительно влияет на здоровье:

- даже в пасмурную погоду организм получает все необходимые ему элементы, в том числе серотонин;

- в зимнем воздухе содержится меньше пыли, и он более насыщен кислородом. Благодаря этому удваивается вентиляция легких, ускоряется обмен веществ и улучшается кровообращение, что снижает риск заболеваний, в том числе сердечных;

- переход из тепла на холод способствует закаливанию, таким образом можно укрепить иммунитет и в будущем меньше простужаться;

- сжигаются лишние калории;

- прогулки полезны как для работы мозга, так и для состояния кожи, которая приобретает естественный здоровый цвет;

- по мнению ученых, это также улучшает интеллектуальные способности, память и концентрацию.

Специалист Мария Бойко предложила несколько вариантов, чем можно заняться на прогулке. Например, просто походить в каком-нибудь тихом месте вдали от магистралей и городской суеты.

— Близлежащий парк, стадион или даже тихие дворики — откройте для себя в городе что-то новое и ранее неизведанное. Можно не продумывать путь заранее — прогулки по новым местам повышают интеллектуальные способности, — дополнила врач-гигиенист.

Во-вторых, можно выгулять домашнего питомца. М. Бойко предлагает поиграть с собакой или даже дрессировать ее — так время пролетит незаметно, а главное, с пользой.

— Зимой прогулка всегда активная, ведь на холоде долго на одном месте не простоишь. Поэтому тем, кто не привык к физической активности, я советую ходить на свежем воздухе не более 15 минут. Постепенно ваш организм окрепнет и сможет выдержать более длительную прогулку, — отметила М. Бойко.

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