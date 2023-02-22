Ник и Майк: Иран не поможет Лукашенко 1 22.02.2023, 17:47

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А в Китае не любят слабаков.

Telegram-канал «Ник и Майк» анализирует вчерашнее выступление Путина и неудачный пуск ракеты «Сармат» во время визита президента США Джо Байдена в Киев:

— Если бы ракета, призванная стать угрозой Западу, пусть, как и многое другое, в единственном предсерийном экземпляре и мультике, взлетела и по плану долетела бы в «заданный район», то риторика была бы позабористее. Но сюрприз не удался. И «программное» выступление оказалось совсем пустым. Но в части поборов с бизнеса уже реализуемым. Так сказать, налог на молчании по поводу войны.

Внешняя добровольность взноса «на войну» не отменяет обязательности такового, но окончательно замазывает компании, которые «просто работают» поддержкой военных преступлений и финансированием государственного терроризма. Это не гарантирует сторонам такой сделки светлое будущее, но на некоторое время одним дарит бизнесу и далее функционировать, а режиму финансы заткнуть дыры в военном бюджете.

Что ждет дальше - можно посмотреть на опыт хунты из Минска: запрет на продажу и банкротство, фактическое рабство в дополнение к существующим ограничениям во всем, что касается войны (невозможность отказаться от заказа и предлагаемых цен, мобилизационный характер работы). Дальше – больше. Штрафы в размере годовой прибыли, как в случае с финскими владельцами «Лидского пива».

История с отрицательным запуском «Сармата» подсвечивает и проблемы в гражданской космонавтике. Планам синепалого по запуску первой космонавтки на орбиту не суждено сбыться. Ввиду проблем уже с двумя российскими носителями ближайший возможный срок - 2024 год. И основная загвоздка в том, что качество лучшее, чем сейчас, обеспечить будет практически невозможно.

Санкции и утечка опытных кадров разъедают авиакосмическую отрасль.

Военных железяк одноразового использования еще как-то наделать можно - опыт КНДР прекрасно демонстрирует открывающиеся «перспективы». Главное, чтобы куда-то полетело.

А вот с гражданским и пилотируемым космосом так не получится. Все это подтверждает вчерашний тезис президента Джо Байдена - автократии оказались слабее, чем представлялось. Тем более, когда автократия базируется на лжи, пустом пиаре и безудержном воровстве.

Сегодня на «митинге-концерте» тоже сказать было нечего. Ничего захватить так и не удалось, а очень хотелось. Осталось гундеть только то, что где-то без результата «защитники отечества» бессмысленного гибнут в Украине на никому, кроме окурка, не нужной войне. К которой, по мнению окурка, теперь причастен каждый гражданин России. И даже дети. С последним тезисом мы, кстати, почти согласны. Отвечать за преступления окурка придется всем.

Синепалый синегуб тоже видит этот расклад. И ищет варианты. «Перевернуть страницу» и поиграть с Западом - один из них, но очень стремно в 6-й раз один и тот же фокус показывать. Даже документ о планомерном поглощении хунты путинской Россией тут не поможет.

Иран хунте не поможет. Слишком беден даже ситуативно с российскими деньгами. Остается пытаться играть с Пекином, но там не любят слабаков и предателей. Могут тактически помочь исходя из своих интересов, но не более того.

А Киев уже строит планы на «после победы», одним из которых является демилитаризованная зона. И это самый мягкий для хунты.

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