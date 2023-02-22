Кого обманывает Путин 22.02.2023, 18:45

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Россиянам сейчас не до Крыма.

В своем послании Федеральному собранию России Владимир Путин не мог, разумеется, не упомянуть о Крыме. Впрочем, на этот раз оккупированный Крымский полуостров фигурировал в его речи не как пример счастливого возвращения в «родную гавань», а как объект возможной украинской атаки — после Донбасса, разумеется, — пишет Виталий Портников для «Крым.реалии».

Постоянным педалированием темы «украинского нападения» на Крым российский президент, уверен, просто хочет перевести внимание с реального — российского — нападения на Крымский полуостров. Ведь в 2014 году это не украинские войска высадились на черноморском побережье Кавказа, а российские — на Крымском полуострове.

Это не исполнявший тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов говорил, например, что в Сочи всего лишь «вежливые зеленые человечки» и никаких украинских солдат там нет. Нет, эту неправду об отсутствии российского воинского контингента мы слышали от Владимира Путина и других руководителей России. Как потом слышали, что российские войска в Крыму были, как же им не быть, только вот их присутствие сознательно скрывалось, чтобы придать оккупации полуострова признаки одной только России понятной «легитимности». Так кто же на кого напал?

Все эти удивительные рассказы могли реалистично выглядеть до 24 февраля 2022 года. Тогда в изложении Путина и российских пропагандистов даже форум Крымской платформы выглядел не политической дискуссией о путях восстановления попранного Россией международного права, а чуть ли не подготовкой к «агрессии» против России.

Но после 24 февраля 2022 года сомневаться в том, кто агрессор и у кого были планы нападения, не приходится. И сама оккупация Крыма выглядит всего лишь первым шагом в осуществлении плана оккупации всей Украины или, по крайней мере, юга страны — созданием плацдарма, «непотопляемого авианосца», без установления контроля над которым осуществить «спецоперацию» по уничтожению соседнего государства, похоже, в Кремле просто не могли. Именно поэтому оккупированный Крым так сегодня и воспринимают в мире — не как «сакральный» полуостров российской истории, а как плацдарм для нападения и уничтожения Украины. Ну и заодно — что тоже важно — для дестабилизации ситуации в бассейне Черного моря.

На кого же тогда рассчитаны крымские заявления Владимира Путина? Россиянам, похоже, сейчас явно не до Крыма. Страна, многие жители которой в 2014 году могли наивно рассчитывать, что «крымнашем» все и окончится, живет в страхе продолжения войны, экономических и социальных тягот. И даже людям, которые продолжают поддерживать Путина и верить телевизору, уверен, сейчас не сладко.

На Западе точно знают, что никаких планов нападения на Донбасс или Крым у украинского руководства не было. Оба президента Украины после 2014 года — и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский — придерживались последовательной позиции о дипломатических инструментах восстановления территориальной целостности страны. И никакого политического смысла в этих обвинениях попросту нет.

Но Владимир Путин, видимо, просто не может найти никаких разумных объяснений причин, которые позволили ему напасть на Украину. Не может же он с трибуны Федерального собрания просто заявить, что хотел оккупировать Украину так, как перед этим оккупировал Крым и Донбасс. Вот и приходится выверчиваться, выкручиваться, изворачиваться — и, думаю, при этом понимать, что ему никто не верит даже в зале, где собрались представители российской политэлиты. Потому что даже в этом зале вряд ли кто-то верил в украинское нападение и мало кто рассчитывал, что Путин устроит жестокую войну против Украины. Владимир Путин пытается обмануть и россиян, и Украину, и Запад, и своих чиновников. Но разве не себя он обманывает больше всего?

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