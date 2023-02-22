Карбалевич: Заявление Байдена означает, что санкции против белорусского режима сохранятся 22.02.2023, 18:55

Валерий Карбалевич

США продолжат поддерживать народ Беларуси.

Выступая в Варшаве, американский президент Джо Байден упомянул нашу страну, отметив «народ Беларуси, который продолжает сражаться за свою демократию». Насколько важен этот месседж — «Филин» обсудил с политологом Валерием Карбалевичем.

— Байден приехал в Восточную Европу, съездил в Украину, Польшу, встречается с лидерами других стран региона. Сегодня в нашем регионе идет острый конфликт, который очень сильно повлияет на судьбу и Европы, и может быть, в определенной мере на всю систему международных отношений.

И то, что Байден приехал в годовщину войны сюда, подчеркивает, что это важно для Соединенных Штатов. Американский президент понимает значение этого региона, значение войны в Украине, которая в значительной мере определит исход много чего, в том числе новой системы безопасности, новой системы международных отношений.

Байден не мог не прокомментировать ситуацию вокруг Беларуси, которая находится в этом регионе и является активным соучастником войны. Он ничего не сказал про белорусский режим, а сказал про белорусский народ, который борется за демократию.

То есть это означает, что США будут поддерживать белорусскую оппозицию, белорусское гражданское общество, будут ему всячески помогать. Также это говорит о том, что США продолжают не признавать режим Лукашенко. И поэтому санкции сохранятся.

Это те месседжи, которые можно прочитать в реплике Байдена про Беларусь.

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