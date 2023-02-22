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«Ездим на свой страх и риск»

  • 22.02.2023, 19:15
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«Ездим на свой страх и риск»

Что сейчас происходит с пассажирскими перевозками из Гродно в Польшу — какие цены и маршруты.

Почти две недели на белорусско-польской границе работает только один пункт пропуска для транспорта с пассажирами — «Брест-Тересполь». Такое решение принял польский МВД. Теперь попасть в соседнюю страну стало сложнее перевозчикам из Гродненской области: чтобы пересечь границу, им приходится делать лишние пробеги. «Зеркало» узнало, как они сейчас работают, сколько перевозят пассажиров и изменились ли цены на билеты.

Напомним, в ноябре 2021 года Польша закрыла пункт пропуска «Кузница Белостоцкая» (сопредельный ПП «Брузги» в Гродненской области) на польско-белорусской границе. Пассажирскому транспорту тогда рекомендовали ехать через погранпереходы в Тересполе и Бобровниках. Последний также закрыли — с 10 февраля 2023 года. Теперь для пассажирского транспорта, которые едет в Польшу, остается один переход — «Тересполь», рядом с Брестом.

Из-за закрытого пункт пропуска «Бобровники-Берестовица» жителям Гродненщины сложнее стало добираться в Белосток — ближайший к Гродно крупный польский город, полюбившийся белорусам для шопинга. Часть пассажирских перевозчиков перенаправила свой транспорт на пункт пропуска «Берест-Тересполь». Там сразу же образовалась огромная очередь.

Некоторые гродненские перевозчики решили ездить в Белосток через Литву. Но так как расстояние приходится преодолевать большее, чем раньше, цены на билеты повысили. Предприниматели говорят, что для них это лишние проблемы, да и пассажирам не нравится теперешняя ситуация. Однако большинство рейсовых автобусов, которые ездили напрямую из Гродно в Белосток, продолжили работать, но изменили свои маршруты. Сейчас из Гродно и Лиды можно выехать в Белосток и Варшаву.

— Мы ездим через литовский ПП «Привалка». До самого погранперехода ехать недолго, но чтобы добраться до Белостока, приходится преодолевать расстояние в три раза больше, чем раньше. Это все дополнительные расходы — на топливо, на оплату труда водителя, — рассказал сотрудник компании по пассажирских перевозкам.

Из-за этого стоимость проезда в одну сторону фирме пришлось поднять с 60 до 80 рублей. Речь о пассажирских перевозках, а не шоп-турах, от которых предприятие отказалось.

— Через «Привалку» невозможно возить людей на шопинг, он очень маленький, не сравнить с брестским пунктом. Оформлять товар на нем будет невозможно — очень длительный получится процесс.

Собеседник говорит, что людей сейчас ездит мало — хорошо, если наберется половина микроавтобуса. Это при том, что количество рейсов фирма уменьшила в два раза.

Проблема есть еще и в том, что перевозчик должен двигаться по установленному маршруту, а сейчас это условие выполнить невозможно. Компании намерены обратиться для изменения этого разрешения в Генеральную инспекцию автомобильного транспорта Польши. Однако это занимает определенное время, поэтому они находятся «в подвешенном состоянии» до момента получения переоформленных разрешений.

— Ездим на свой страх и риск. Коллеге из Гродно в Тересполе дали штраф 3000 злотых (1 887 рублей по курсу Нацбанка Беларуси на 22 февраля. — Прим. ред.) за отклонение от маршрута. Хотелось бы, чтобы у нас был какой-то временной запас на переоформление разрешений, без наложения административных нарушений.

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