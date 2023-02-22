Режим Лукашенко жалуется, что украинские военные «демонстративно» минируют свою территорию

Режим Лукашенко жалуется, что украинские военные «демонстративно» минируют свою территорию23
- 22.02.2023, 19:19
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И показывают «непристойные жесты» лукашенковским пограничникам.
Пограничная служба Беларуси снова жалуется на минирование и угрожающие жесты со стороны украинских военных.
Режим Лукашенко заявил, что украинские военные «демонстративно» размещали мины у своего пограничного пункта пропуска.
Также утверждается, что украинцы показывают «угрожающие и непристойные жесты» в адрес белорусских пограничников.
«Продолжаются демонстративные минирования смежной с Беларусью территории и провокации», - отмечается в заявлении.