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Режим Лукашенко жалуется, что украинские военные «демонстративно» минируют свою территорию

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  • 22.02.2023, 19:19
  • 10,412
Режим Лукашенко жалуется, что украинские военные «демонстративно» минируют свою территорию

И показывают «непристойные жесты» лукашенковским пограничникам.

Пограничная служба Беларуси снова жалуется на минирование и угрожающие жесты со стороны украинских военных.

Режим Лукашенко заявил, что украинские военные «демонстративно» размещали мины у своего пограничного пункта пропуска.

Также утверждается, что украинцы показывают «угрожающие и непристойные жесты» в адрес белорусских пограничников.

«Продолжаются демонстративные минирования смежной с Беларусью территории и провокации», - отмечается в заявлении.

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