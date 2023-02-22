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Украинские военные при поддержке авиации уничтожили российскую пехоту в лесу

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  • 22.02.2023, 19:21
  • 4,600
Украинские военные при поддержке авиации уничтожили российскую пехоту в лесу

Видео.

Украинские бойцы обнаружили российскую пехоту в лесу и благодаря авиации уничтожили ее.

Об этом сообщает страница Сухопутных войск ВСУ.

«Жжем вражескую пехоту артиллерией, при поддержке авиации», - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть российских военных, двигающихся в сторону позиций ВСУ.

В результате эффективных ударов 30 отдельной механизированной бригады и украинской авиации была ликвидирована часть захватчиков.

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