Украинские пограничники отбили два штурма россиян под Бахмутом
- 22.02.2023, 19:43
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Ликвидированы 25 оккупантов.
Украинские пограничники отбили два вражеских штурма на Бахмутском направлении. В результате боевой работы ликвидированы по меньшей мере 25 российских захватчиков.
Об этом сообщает Telegram Госпогранслужбы Украины.
«Операторы БПЛА определили маршрут движения противника и координаты захваченных им объектов. Танкисты ВСУ уничтожили сооружение, где находились оккупанты — по меньшей мере, пятеро ликвидированы», - говорится в сообщении.
Отмечается также, что пограничники-минометчики обстреляли вражеские силы перед оборонными позициями и уничтожили 20 захватчиков.