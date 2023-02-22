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Украинские пограничники отбили два штурма россиян под Бахмутом

  • 22.02.2023, 19:43
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Украинские пограничники отбили два штурма россиян под Бахмутом

Ликвидированы 25 оккупантов.

Украинские пограничники отбили два вражеских штурма на Бахмутском направлении. В результате боевой работы ликвидированы по меньшей мере 25 российских захватчиков.

Об этом сообщает Telegram Госпогранслужбы Украины.

«Операторы БПЛА определили маршрут движения противника и координаты захваченных им объектов. Танкисты ВСУ уничтожили сооружение, где находились оккупанты — по меньшей мере, пятеро ликвидированы», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что пограничники-минометчики обстреляли вражеские силы перед оборонными позициями и уничтожили 20 захватчиков.

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