ВСУ отработали дронами по россиянам во время вражеского штурма 22.02.2023, 20:08

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На фронте украинские воины отлично отработали по вражеским штурмовикам, пытавшимся атаковать позицию подразделения. Удалось уничтожить 8 оккупантов.

Об этом пишет Telegram-канал Сил Специальных Операций ВСУ.

«Это произошло, когда вражеские штурмовики атаковали позицию одного из подразделений Сил обороны. Операторы ССО сначала ударили по одной группе противника. Когда же до убитых и раненых россиян добралась группа эвакуации — дроны нанесли удар и по ней», - пишет пресс-служба.

На спасение штурмовикам и группе эвакуации пришли еще русские, однако и за ними украинские воины тоже отработали дронами.

Всего удалось уничтожить 8 оккупантов и ранить 2 военных.

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