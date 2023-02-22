В Гродно мошенники «развели» криптовалютчика на $70 тысяч 4 22.02.2023, 20:13

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У доверчивого белоруса осталось на счету лишь 19 долларов.

Мошенники похитили у криптовалютчика из Гродно 70 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

Следователи установили, что почти год житель Гродно зарабатывал на криптобиржах. Когда он хотел вывести крупную сумму, обратился за помощью к «эксперту». Тот рассказал потерпевшему, что необходимо проверить легальность заработанных средств.

Выполнив все указания собеседника, житель областного центра решил проверить баланс, тогда он и увидел, что на счету осталось лишь 19 долларов.

Когда «эксперт» перестал выходить на связь, гродненец обратился в милицию.

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