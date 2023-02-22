Байден и Столтенберг встретились с лидерами «Бухарестской девятки» 1 22.02.2023, 20:16

Встреча прошла в Варшаве.

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 22 февраля встретились с лидерами стран «Бухарестской девятки» (В9) в Варшаве (Польша). Видео заседания в Twitter опубликовала пресс-служба Белого дома.

Генеральный секретарь поблагодарил президента США Байдена за его «выдающееся лидерство» и за «железную приверженность» Соединенных Штатов вопросу безопасности Европы.

«Союзники по НАТО никогда не были более сплоченными, – сказал Столтенберг, – мы будем защищать каждый километр союзной территории, основываясь на нашем обязательстве защищать друг друга в соответствии со ст. 5 (ст. 5 Североатлантического договора говорит о принципе "коллективной обороны", который означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. – Прим.)».

Генсек добавил, что необходимо продолжать поддерживать Украину. Он отметил, что неизвестно, когда закончится война, но, когда это произойдет, нужно сделать так, «чтобы история не повторилась».

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо обдумать еще варианты, как можно помочь Украине.

«Российская агрессия против Украины началась 24 февраля прошлого года. Через четыре дня мы встретились в этом зале, чтобы обсудить проблемы, которые возникли перед нашими государствами и перед всем Североатлантическим альянсом... Необходимо подготовиться к следующему саммиту B9 и саммиту НАТО в Вильнюсе и подумать, как мы еще можем помощь Украине», – сказал Дуда.

Президент Румынии Клаус Йоханнис также заявил, что необходимо поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Мы – восточный флаг [НАТО] – должны твердо защищать наш мир. Необходимо поддерживать Украину до победы в этой войне. Это то, что будет делать Румыния. Мы не одни в этих усилиях», – сказал он.

Как заявил Байден, теперь «еще важнее», что через год после вторжения РФ в Украину Альянс держится вместе.

«Восточный фланг НАТО – на передней линии коллективной обороны. Вы это знаете. Этот конфликт – не только об Украине. Он о свободе демократии во всем мире... Лидеры за этим столом неоднократно выступали и подтверждали, что разделяют наши ценности... Вместе мы продолжим нашу постоянную поддержку Украины», – сказал президент США.

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