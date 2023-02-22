Какие сейчас цены на огурцы, которые на прошлой неделе подорожали до 16 рублей 2 22.02.2023, 20:22

Теплокомбинаты и фермеры не могут обеспечить зимой внутренний рынок этим овощем.

Розничные цены на огурцы по-прежнему доходят до 16 рублей. Речь про импортный товар. При этом стоимость отечественных огурцов ниже, но найти их удастся не в каждом магазине. Теплокомбинаты и фермеры не могут обеспечить зимой внутренний рынок этим овощем, пишет «Зеркало».

Так, торговая сеть Green российские огурцы продают по 12,39 рубля за килограмм, а белорусские — по 7,9 рубля. В «Гиппо» на этот овощ из России сейчас действует скидка, он стоит 9,99 рубля, а обычная цена — 12,99 рубля.

В «Е-доставке» предлагают узбекские огурцы по 9,59 рубля. В доставке могилевской торговой сети «Перекресток» на момент выхода этого текста не было огурцов.

Торговая сеть «Алми» предлагает российские огурцы по 15,87 рубля, а белорусские — по 7,43 рубля.

В МАРТ ранее рассказали, почему огурцы такие дорогие и когда цены на них упадут. По словам замминистра этого ведомства Андрея Картуна, белорусских огурцов выращивается очень мало — всего около 1000 тонн, в то время как потребление в стране только в месяц — около 2000 тонн. Выращивать их зимой, а не в открытом грунте, начали только в этом году. Сами по себе «зимние» огурцы намного дороже «летних», поскольку требуют больших затрат.

Кроме того, российские производители огурцов столкнулись сейчас с трудностями, которые приводят к дополнительному росту цен, отмечал Андрей Картун. При этом он подчеркнул, что МАРТ проверял белорусские компании и не имеет к ним претензий с точки зрения надбавок: «Наши импортеры не балуются и устанавливают надбавки в рамках законодательства».

В Минсельхозпроде заявл яют, что намерены модернизировать теплицы и оборудование для выращивания овощей в зимний период.

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