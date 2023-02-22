Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян и белорусов 22.02.2023, 20:34

Также Украина готова бойкотировать Олимпиаду-2024, если туда поедут россияне и белорусы.

Сборная Украины не поедет на мужской и женский чемпионаты мира-2023 под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA).

Об этом в комментарии «Суспільне Спорт» сообщил вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко:

«Наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это Россия и Беларусь».

Также Ильченко отметил, что сборная готова бойкотировать Олимпиаду-2024, если туда поедут россияне и белорусы.

Женский чемпионат мира пройдет в Индии с 15 по 31 марта, а мужской – в Узбекистане с 1 по 14 мая. IBA допустила россиян и белорусов на турниры под своей эгидой и разрешила использовать флаги и гимны обеих стран.

О бойкоте ЧМ уже объявили США, Чехия, Канада, Польша, Швеция, Великобритания, Ирландия, Швейцария и Нидерланды.

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