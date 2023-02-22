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ВСУ из Javelin уничтожили новейший российский танк Т-90 «Прорыв»

  • 22.02.2023, 20:42
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ВСУ из Javelin уничтожили новейший российский танк Т-90 «Прорыв»

Видеофакт.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из ПТРК Javelin уничтожили новейший российский танк Т-90 «Прорыв».

Об этом сообщает пресс-служба ДШВ.

«На днях враг атаковал позиции маруновых беретов своим новейшим танком Т-90 «Прорыв». Но передовое подразделение было готово к встрече с противником: расчет противотанкового ракетного комплекса Javelin двумя точными выстрелами уничтожил гордость российского машиностроения, оставив на месте кучу обожженного металла», – говорится в сообщении.

«Это были первые два выстрела. Первый танк, который я уничтожил... Я с самого начала находился на позиции и ждал танка, который должен был выехать. Потому что оттуда постоянно работал. Моя задача — уничтожить этот танк. В течение дня он несколько раз выезжал, я его наблюдал. Но он выезжал, отрабатывал и скрывался. В последний раз он выехал и начал довольно часто работать по позициям. У меня было время подготовиться, прицелиться и произвести выстрел», - рассказал десантник, подбивший российский танк.

Отмечается, что танки на направлении засекла аэроразведка, после чего был выставлен пост с расчетом Javelin, уничтожившего Т-90.

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