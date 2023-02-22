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В Минске перекрывают часть проспекта Независимости в районе Востока

  • 22.02.2023, 21:01
  • 6,490
В Минске перекрывают часть проспекта Независимости в районе Востока

На неопределенный срок.

УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщает, что с полуночи 23 февраля на участке между станциями метро Восток и Борисовский тракт начнут строить пешеходный переход под проспектом Независимости.

В частности, движение по выделенному карману для правого поворота с проспекта Независимости на улицу Калиновского закроют для движения транспорта. Объезды данного участка возможны по двум маршрутам:

1. МКАД, ул. Всехсвятская, ул. Калиновского, ул. Кедышко, ул. Филимонова;

2. МКАД, ул. Ф.Скорины, ул. Филимонова.

В том, что тут необходимо как-то разгружать движение, понятно уже давно. Утром и вечером здесь скапливается большая пробка из автомобилей.

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