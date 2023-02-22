Дуда предложил Байдену переместить часть вооружения США в Польшу 3 22.02.2023, 21:04

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Президент Польши поделился деталями разговора с американским коллегой.

Польский президент Анджей Дуда предложил своему американскому коллеге Джо Байдену, чтобы США перевезли часть своего вооружения в Польшу.

Об этом сообщает TVN24.

«Я попросил президента Байдена, чтобы американские военные перевезли свое оружие в нашу страну, чтобы укрепить американский потенциал с точки зрения инфраструктуры, мое предложение было воспринято с большим вниманием», - заявил Дуда.

По главы государства, Байден в личном разговоре с ним заверил, что Польша важна для США так же, как и США для Польши.

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