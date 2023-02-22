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Фотофакт: Венеция пересыхает

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  • 22.02.2023, 21:15
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Фотофакт: Венеция пересыхает

Сухая зима негативно сказалась на одной из главных достопримечательностей города.

У венецианских гондольеров и туристов настроение явно не самое хорошее. «Онлайнер» со ссылкой на Guardian сообщает, что из-за отсутствия дождей и отлива знаменитые каналы начали пересыхать.

Сухая зима негативно сказалась на одной из главных достопримечательностей Венеции — на ее каналах. Некоторые из них сейчас напоминают черные лужи и траншеи. Из-за недостатка воды двигаться по ним не могут ни гондолы, ни водное такси, ни скорая помощь.

Издание Ilfatto Quoti Diano сообщает, что проблема затронула и самый известный в городе Большой канал, со дна которого поднялись столовые приборы, а чайки получили прекрасную возможность запастись рыбой.

Парадокс заключается в том, что наводнение для Венеции — обычная история, и в интернете легко можно найти фото, как люди по площади святого Марко бродят в резиновых сапогах. Сейчас ситуация совершенно иная. Экологи произошедшее связывают с отливами и отсутствием дождей.

Но такое положение дел характерно не только для Венеции. Проблему уже признала экологическая группа Legambiente, заявившая, что в итальянских реках и озерах не хватает воды. К примеру, в реке По, крупнейшей в Италии, ее на 61 процент меньше, нежели обычно в данное время года. Кроме того, в Альпах выпало меньше половины обычного объема снегопадов. Правда, синоптики местных жителей обнадеживают: в ближайшее время в горах должны начать выпадать осадки.

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