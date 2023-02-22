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Саммит B9 осудил режим Лукашенко и всех, кто помогает войне против Украины

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  • 22.02.2023, 21:24
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Саммит B9 осудил режим Лукашенко и всех, кто помогает войне против Украины

Лидеры «Бухарестской девятки» договорились усилить присутствие НАТО в регионе.

Лидеры «Бухарестской девятки» на саммите в Варшаве 22 февраля договорились поддерживать друг друга в случае угрозы, осудили российскую агрессию против Украины, а также выступили за усиление присутствия НАТО в регионе. Не забыли в заявлении и о режиме Лукашенко.

Россия в документе называется «самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников».

Беларусь в документе упоминают как союзницу России по нападению на Украину: «Мы самым решительным образом осуждаем агрессивную войну России. Число жертв среди гражданского населения Украины растет из-за неизбирательных ракетных ударов России и преднамеренных атак на важнейшие объекты инфраструктуры, включая использование Черного моря в качестве стартовой площадки. Виновные в зверствах и военных преступлениях будут привлечены к ответственности. Мы намерены продолжать международное давление на Россию. Мы также осуждаем всех тех, включая Беларусь, кто активно содействует агрессивной войне России против Украины».

Авторы документа заявляют, что будут поддерживать Украину в освобождении оккупированных территорий до международно признанных границ, пока это будет необходимо. Также они приветствуют евроатлантические устремления Украины.

«Мы готовы плотно сотрудничать и поддерживать наших партнеров — Республику Молдова, Грузию, Боснию и Герцеговину, которые наиболее подвержены риску дестабилизирующего и вредного влияния Кремля на востоке и юге Альянса», — говорится в заявлении.

Помимо глав стран B9 в саммите приняли участие президент США Джо Байден и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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