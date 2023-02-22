Число белорусов, попросивших убежища в ЕС, подскочило 2 22.02.2023, 21:38

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Статистика.

Резко выросло количество заявок на политическое убежище и среди граждан Беларуси. Если в прошлом году было подано 3,8 тысяч заявлений, то в 2022 — больше 5 тысяч. По итогам года, почти 4 тысячи белорусов получили статус беженца или дополнительную защиту (subsidiary protection), говорится на сайте Европейского агентства EUAA.

Всего за год Евросоюз получил 966 тысяч заявок на получение убежища — почти в два раза больше, чем в 2021 году. Список просителей возглавили граждане Сирии, Афганистана и Турции. Общий рост заявок агентство в своем докладе объясняет приходом к власти в Афганистане «Талибана» и вторжением России в Украину. Первая за многие годы крупная войны в Европе вынудила миллионы людей покинуть свои дома и переезжать в соседние страны, говорится в документе EUAA.

Более 28 тысяч граждан Украины запросили убежище в странах ЕС. Из них одобрение получили почти 8 тысяч человек, а отказ — 1,2 тысячи. Примечательно, что количество негативных решений в 2022 году снизилось на 83% по сравнению с 2021 годом.

После начала войны миллионы украинцев бежали в страны Евросоюза. Им предоставили отдельный механизм временной защиты, говорила ранее изданию WAZ директор EUAA Нина Грегори. Его получили примерно 4 млн человек.

Венгрия, Польша, Румыния и Словакия отреагировали максимально оперативно, открыв границы и впустив на свою территорию граждан Украины, отмечается в докладе EUAA за 2022 год.

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