закрыть
22 февраля 2023, среда, 22:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Во время выступления Путина на стадионе в Москве поблизости был развернут комплекс ПВО

2
  • 22.02.2023, 21:47
  • 2,828
Во время выступления Путина на стадионе в Москве поблизости был развернут комплекс ПВО
иллюстрационное фото

Видео.

Напротив стадиона «Лужники» в Москве, где 22 февраля на концерте-митинге в честь российских военных выступил президент РФ Владимир Путин, была развернута система противовоздушной обороны. Об этом информирует в Telegram российский телеканал «Дождь».

«На Воробьевых горах напротив «Лужников» заметили установку ПВО. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев подтвердил «Дождю», что это комплекс [ПВО] «Панцирь-С1». По его словам, раньше о наличии ПВО рядом с «Лужниками» он не слышал, но в контексте установки таких же комплексов в Ново-Огарево около резиденции Путина, на крыше здания минобороны и на крыше офис-центра неподалеку от Кремля размещение ПВО во время подобных мероприятий в Москве, вероятно, стало нормальной практикой», – говорится в сообщении.

Телеканал также разместил ролик, на котором виден комплекс ПВО с работающим радаром.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко