Во время выступления Путина на стадионе в Москве поблизости был развернут комплекс ПВО 2 22.02.2023, 21:47

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Напротив стадиона «Лужники» в Москве, где 22 февраля на концерте-митинге в честь российских военных выступил президент РФ Владимир Путин, была развернута система противовоздушной обороны. Об этом информирует в Telegram российский телеканал «Дождь».

«На Воробьевых горах напротив «Лужников» заметили установку ПВО. Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев подтвердил «Дождю», что это комплекс [ПВО] «Панцирь-С1». По его словам, раньше о наличии ПВО рядом с «Лужниками» он не слышал, но в контексте установки таких же комплексов в Ново-Огарево около резиденции Путина, на крыше здания минобороны и на крыше офис-центра неподалеку от Кремля размещение ПВО во время подобных мероприятий в Москве, вероятно, стало нормальной практикой», – говорится в сообщении.

Телеканал также разместил ролик, на котором виден комплекс ПВО с работающим радаром.

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