МОК оставил в силе спортивные санкции против Беларуси 22.02.2023, 22:02

Из-за участия режима в войне против Украины.

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении представителей Беларуси и России, введенные в связи с войной против Украины. Об этом говорится в заявлении МОК, принятом по случаю годовщины с начала российской агрессии.

«Мы глубоко сочувствуем украинскому народу во время этой жестокой войны, чьи боль и страдания находятся за границей воображения. В эту мрачную годовщину олимпийское движение присоединяется к призывам к миру и готово внести свой скромный вклад в любые усилия по миростроительству», — говорится в документе.

МОК решительно осуждает войну, «которая является вопиющим нарушением олимпийского перемирия, действовавшего в то время, и Олимпийской хартии». Именно по этой причине и были применены беспрецедентные санкции к России и Беларуси. Согласно им в этих двух странах не проводятся никакие международные спортивные мероприятия, на турнирах под эгидой МОК не демонстрируются государственные флаги, гимны или иные национальные символы. Кроме того, никакие государственные чиновники не получают аккредитации на международные спортивные мероприятия.

Эти санкции, введенные в действие в феврале 2022 года, остаются и сейчас, отмечают в МОК.

Для поддержки Украины МОК утроил свой фонд солидарности с этим государством, «чтобы спортсмены имели всяческую поддержку в преодолении огромных трудностей, с которыми они сталкиваются, чтобы воплотить в жизнь свою олимпийскую мечту». Сообщается, что помощью в той или иной форме воспользовалось уже около 3000 спортсменов.

«Олимпийские игры не могут предотвратить войны и конфликты. Они также не могут решить все политические и социальные проблемы в нашем мире. Это сфера политики. Но Олимпийские игры могут послужить примером для мира, где все уважают одни и те же правила и друг друга. Они могут вдохновлять нас на решение проблем, наводя мосты, ведущие к лучшему взаимопониманию между людьми», — говорится в заявлении МОК.

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