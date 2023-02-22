ВСУ нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов 22.02.2023, 22:05

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военные продолжают уничтожать россиян и нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава.

За сутки противник нанес 9 ракетных, 4 из которых — по городу Харькову, и 10 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не выявлено.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Коренок, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Басовка Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них — Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка.

В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки со стороны подразделений сил обороны противник отошел на территорию Российской Федерации.

На Купянском и Лиманском направлениях враг провел несколько безуспешных наступательных действий. Также предпринял попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Каменка, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелы подверглись районам 18 населенных пунктов. Среди них Спорное, Веселое, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты вели безуспешное наступление вблизи Новобахмутовки, Водяного, Невельского, Марьинки и Пречистовки. Совершили артиллерийские обстрелы по около 20 районам населенных пунктов. В частности это — Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении под вражеские обстрелы попали районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Каменское Запорожской области и Высшетарасовка в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали населенные пункты Херсонской области, находящиеся на правом берегу реки Днепр. В частности, Новотягинка, Антоновка и Чернобаевка.

Российские оккупанты используют местную инфраструктуру на временно занятой части Запорожской области в собственных целях, в частности, с целью собственного обогащения. Так, на одной из станций технического обслуживания в городе Токмак, захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти угнанные у местного населения автомобили для дальнейшей продажи.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

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