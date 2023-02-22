Байден пришел на встречу «Бухарестской девятки» со следом от пепла на лбу 22.02.2023, 22:38

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Президент США принял участие в литургии Пепельной среды в Польше.

Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО в Варшаве со следом от пепла на лбу. Он принял участие в организованной «в большой тайне» святой мессе.

Польский ксендз Веслав Давидовски сказал, что он «имел честь посыпать голову пеплом» американского лидера, который является католиком. Сам политик подтвердил свое участие в литургии Пепельной среды в социальных сетях, передает TVN.

«Сегодня я присоединяюсь к христианам во всем мире, которые празднуют Пепельную среду. Время Великого поста — это время размышлений и благоразумия, а также возможность вновь посвятить себя Богу и друг другу. Давайте продолжать хранить веру и ждать Пасхи с сердцем, полных надежд», — написал он в Twitter.

Today, I join Christians worldwide in observing Ash Wednesday. The Lenten season is a time for reflection and discernment and an opportunity to recommit ourselves to God and to one another. May we continue to keep the faith and look with hopeful hearts towards Easter. — President Biden (@POTUS) February 22, 2023

Пепельная среда — день начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. Отмечается за 46 календарных дней до праздника Пасхи. В католицизме в этот день предписывается строгий пост. На католических мессах этого дня проводят специальный обряд посыпания голов верующих освященным пеплом, но иногда вместо посыпания пеплом головы наносят на лоб пеплом знак креста. Этот обряд знаменует сокрушение и покаяние, которые требуются от христиан во время поста.

Встречей с лидерами «Бухарестской девятки» Байден завершил визит в Польшу, которому предшествовала поездка в Украину.

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