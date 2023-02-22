закрыть
22 февраля 2023, среда, 23:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден пришел на встречу «Бухарестской девятки» со следом от пепла на лбу

  • 22.02.2023, 22:38
  • 4,560
Байден пришел на встречу «Бухарестской девятки» со следом от пепла на лбу

Президент США принял участие в литургии Пепельной среды в Польше.

Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран-членов НАТО в Варшаве со следом от пепла на лбу. Он принял участие в организованной «в большой тайне» святой мессе.

Польский ксендз Веслав Давидовски сказал, что он «имел честь посыпать голову пеплом» американского лидера, который является католиком. Сам политик подтвердил свое участие в литургии Пепельной среды в социальных сетях, передает TVN.

«Сегодня я присоединяюсь к христианам во всем мире, которые празднуют Пепельную среду. Время Великого поста — это время размышлений и благоразумия, а также возможность вновь посвятить себя Богу и друг другу. Давайте продолжать хранить веру и ждать Пасхи с сердцем, полных надежд», — написал он в Twitter.

Пепельная среда — день начала Великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. Отмечается за 46 календарных дней до праздника Пасхи. В католицизме в этот день предписывается строгий пост. На католических мессах этого дня проводят специальный обряд посыпания голов верующих освященным пеплом, но иногда вместо посыпания пеплом головы наносят на лоб пеплом знак креста. Этот обряд знаменует сокрушение и покаяние, которые требуются от христиан во время поста.

Встречей с лидерами «Бухарестской девятки» Байден завершил визит в Польшу, которому предшествовала поездка в Украину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко