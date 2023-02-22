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Налоговики активно взялись за белорусов, у кого расходы превышают доходы

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  • 22.02.2023, 22:45
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Налоговики активно взялись за белорусов, у кого расходы превышают доходы

В МНС рассказали, какие покупки могут спровоцировать проверку.

Налоговая усилила поиск тех, у кого расходы превышают доходы. Об этом заявил начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский. Специалист рассказал, какими покупками можно привлечь внимание налоговой.

— Основная часть нашей работы — это выявление превышения расходов над доходами, когда граждане приобретают дорогостоящие имущество, недвижимость, транспортные средства, несут какие-то финансовые расходы, при этом их доходы абсолютно не соответствуют расходной части, — сообщил Андрей Ковалевский.

По его словам, налоговая ежегодно детально изучает расходы и доходы 10−20 тыс. человек. Для этого берутся денежные поступления и траты за последние 10 лет.

— Если вести речь о компьютерном анализе, когда специальное компьютерное обеспечение анализирует (информацию. — Прим. ред.), то такой анализ проводится в отношении десятков тысяч граждан. Но если детально, то ежегодно — 10−20 тыс. граждан.

Андрей Ковалевский уточнил, что проверка состоит из двух этапов. Первый — проверка расходов и доходов, были ли средства на приобретение товаров и услуг. Второй — запрос информации у физлица, у которого расходы превысили доходы, откуда он взял средства.

Представитель МНС уточнил, что привлечь внимание налоговой могут как безработные, так и сотрудники и руководители коммерческих организаций, у которых зарплаты могут быть на уровне минимальных, что «вызывает вопросы».

— В 2022 году мы дополнительно сориентировали силы на выявление таких теневых доходов граждан. Когда вроде есть ИП, юрлицо, вроде успешно действующее, а заработная плата — около 500 рублей. Возникает вопрос, откуда средства на приобретение дорогостоящего имущества и недвижимости, — отметил Андрей Ковалевский.

Специалист привел пример: ИП и учредитель коммерческой организации приобрел на 1 млн рублей товары как физлицо и передал их своей компании, а также предоставил взаймы на несколько сотен тысяч рублей. Общее превышение его расходов над доходами составило почти 1,5 млн рублей. Мужчине насчитали почти 300 тысяч подоходного налога.

— Есть и другие примеры, когда неработающие граждане на несколько миллионов рублей приобретают ценные бумаги, облигации и не могут подтвердить источники своих доходов, — уточнил Андрей Ковалевский.

Напомним, в 2022 году налоговики проанализировали соотношение расходов и доходов больше чем у 11 тысяч человек. У почти 7 тысячам человек нашли превышение расходов над доходами. У них налоговики запросили информацию, где они взяли «лишние» деньги. Больше половины — 3716 — не смогли дать пояснения. Им начислили к уплате 22,5 млн рублей.

Какие изменения ввели в этом году для тех, кто живет не по средствам

В 2023 году ввели новшество по поиску тех, кто живет не по средствам. Налоговики, как и анонсировалось, среди прочего подняли сумму превышения расходов над доходами, при которой запрашивают пояснения, где человек взял «лишние» деньги.

С этого года сумма превышения расходов над доходами должна составлять не меньше 1000 базовых величин (37000 рублей), чтобы налоговики стали запрашивать пояснения, откуда «лишние» средства. Ранее эта сумма вдвое меньше — 500 базовых.

При этом налоговая, как и ранее, сможет в некоторых случаях запрашивать пояснения и при сумме, которая меньше 1000 базовых. Речь о ситуациях, когда поступает запрос от силовиков или других контролирующих госорганов. В таком случае налоговики проводят проверки при любых суммах превышения расходов над доходами.

В 2023 году также повысили, как и анонсировались, подоходный налог на превышение расходов над доходами подняли с 20% до 26%.

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