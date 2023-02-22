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Bloomberg узнал о планах G7 «затянуть гайки» санкций против России

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  • 22.02.2023, 23:14
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Bloomberg узнал о планах G7 «затянуть гайки» санкций против России

Чтобы не допустить «пособничества» Москве и обхода ограничений.

Страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) планируют создать новый инструмент для координации применения введенных против России санкций, это будет сделано для улучшения их соблюдения и «затягивания гаек», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

США обеспокоены соблюдением уже принятых против России ограничений, отметил один из собеседников агентства.

Этот инструмент предварительно назван механизмом координации правоприменения, в его рамках страны будут обмениваться данными в отношении любых государств и компаний, которые подозреваются в «пособничестве» действиям России на Украине путем уклонения от санкций или их «подрыву». G7 намерено наращивать давление на страны и фирмы, которые могут помочь России обходить санкции, а также изучить решения, которые могли бы нарушить поток военных поставок.

Евросоюз в рамках ближайшего, десятого пакета санкций планирует обязать банки и другие учреждения уведомлять об имеющихся российских активах, подпадающих под санкции.

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