Залужный назначил экс-генпрокурора Украины Луценко командиром взвода ударных БПЛА 3 22.02.2023, 23:24

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Юрий Луценко

Капитан Луценко уже более трех месяцев служит в Бахмуте и Соледаре.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко командиром взвода ударных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря бывшего генпрокурора Ларисы Сарган.

«Капитан Луценко Ю.В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части», - говорится в сообщении.

Отмечается, что назначение состоялось согласно приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 февраля 2023 года.

По словам жены Юрия Луценко Ирины, сначала бывший высокопоставленный силовик был в терабороне Киева, позже в Николаеве и на Херсонском направлении. Но уже более трех месяцев он служит в Бахмуте и Соледаре. Не так давно Луценко было присвоено звание капитана.

Луценко Юрий – генеральный прокурор Украины (2016-2019). Был членом СНБО, дважды занимал должность министра внутренних дел Украины и неоднократно избирался в Верховную раду Украины.

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