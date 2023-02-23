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В Минске трое парней сбросили с моста два электросамоката, разгромили остановку и сожгли авто

  • 23.02.2023, 1:06
В Минске трое парней сбросили с моста два электросамоката, разгромили остановку и сожгли авто

Причиненный ущерб оценили в 11,5 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению троих молодых людей в злостном хулиганстве, а также умышленном уничтожении чужого имущества общеопасным способом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что 12 октября 2022 года трое нетрезвых парней сбросили с пешеходного моста два электросамоката, принадлежавших прокатной компании. После этого они разгромили остановочный пункт в одном из столичных микрорайонов. Продолжая свою «прогулку», обвиняемые заметили автомобиль «москвич». Достав из салона машины запасные ветровые стекла, они стали прыгать по ним.

В заключение молодые люди облили краской Volkswagen, разбили в нем лобовое стекло, после чего подожгли. В результате автомобиль был полностью уничтожен. Причиненный ущерб оценили в 11,5 тыс. рублей.

Действия парней следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 339 (Злостное хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 218 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК Беларуси.

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