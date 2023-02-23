Украина получила от Чехии 89 танков и более 220 боевых машин пехоты 23.02.2023, 5:59

Кроме этого, Киев получил 38 гаубиц.

Чехия направила в Украину военную помощь на общую сумму около 1,68 млрд. евро.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет The Straits Times.

Чехия направила в Украину 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц после начала вторжения РФ.

По словам Фиалы, по линии чешского правительства помощи было передано на сумму около 421 млн. евро. Еще почти 1,26 млрд евро направили оборонные предприятия республики.

«Приблизительно одна треть этой техники находилась на армейских складах, откуда было направлено шесть систем противовоздушной обороны», - сказал премьер.

Чехия, как отметил политик, одной из первых стран начала после 24 февраля 2022 оказание военной помощи Украине.

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