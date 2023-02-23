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Турция направила против России броневики Kirpi

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  • 23.02.2023, 8:05
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Турция направила против России броневики Kirpi

Большая колонна бронемашин попала на видео в зоне боевых действий в Украине.

Силы обороны Украины активно готовятся к грядущему большому контрнаступлению. Большая колонна броневиков турецкого производства была замечена на пути к фронту.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Колонну Kirpi сняли на видео украинские военные. Они были воодушевлены увиденным. В кадр попали не менее 10 машин.

«Смотри, сколько едет!» - говорил за кадром один из бойцов ВСУ.

На каком конкретно участке фронта замечены броневики, не уточняется. Справка Kirpi - бронетранспортер турецкого производства.

На вооружении ВСУ на сегодня имеются около 200 машин данной модели. Броневик оснащен броней, защищающей от бронебойных снарядов и осколков артиллерийских снарядов и СПГ. Броневик оснащен пятью амбразурами для ведения огня стрелковым оружием. В нем также имеется экранированное место для пулеметчика на крыше. Автомобиль может быть вооружен 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, а также доступен с дистанционно управляемыми станциями оружия.

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