Турция направила против России броневики Kirpi 2 23.02.2023, 8:05

6,024

Большая колонна бронемашин попала на видео в зоне боевых действий в Украине.

Силы обороны Украины активно готовятся к грядущему большому контрнаступлению. Большая колонна броневиков турецкого производства была замечена на пути к фронту.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Колонну Kirpi сняли на видео украинские военные. Они были воодушевлены увиденным. В кадр попали не менее 10 машин.

«Смотри, сколько едет!» - говорил за кадром один из бойцов ВСУ.

На каком конкретно участке фронта замечены броневики, не уточняется. Справка Kirpi - бронетранспортер турецкого производства.

На вооружении ВСУ на сегодня имеются около 200 машин данной модели. Броневик оснащен броней, защищающей от бронебойных снарядов и осколков артиллерийских снарядов и СПГ. Броневик оснащен пятью амбразурами для ведения огня стрелковым оружием. В нем также имеется экранированное место для пулеметчика на крыше. Автомобиль может быть вооружен 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом, а также доступен с дистанционно управляемыми станциями оружия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».