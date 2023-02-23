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Российские морпехи подняли бунт из-за больших потерь под Угледаром

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  • 23.02.2023, 8:17
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Российские морпехи подняли бунт из-за больших потерь под Угледаром

Весь личный состав специального «отряда» 155-й бригады отказался участвовать в наступлении.

Из-за провалов и значительных потерь под Угледаром на Донетчине российские захватчики-морпехи отказываются от участия в штурмах. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 23 февраля.

В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром личный состав добровольческого «казачьего отряда», приданного 155-й бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях.

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