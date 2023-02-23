Лукашисты предложили убрать из резолюции Генассамблеи ООН пункт о выводе войск РФ из Украины 4 23.02.2023, 8:37

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Делегация режима вынесла на голосование две поправки.

Беларусь предложила внести несколько поправок в проект резолюции Генассамблеи ООН к годовщине войны в Украине. Среди прочего представители режима Лукашенко предлагают убрать требование к России о выводе войск и добавить в текст призыв начать мирные переговоры, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

По данным агентства, белорусская делегация предложила в резолюцию две поправки — ожидается, что их вынесут на голосование Генассамблеи.

Первая поправка предлагает убрать из текста требование к России вывести все свои войска с территории Украины в рамках ее международно признанных границ. При этом условие о прекращении боевых действий там остается.

Вторая белорусская поправка призывает добавить в текст призыв к сторонам начать мирные переговоры. Кроме того, Минск предложил добавить пункт, в котором бы говорилось, что Генассамблея «призывает страны-члены ООН воздержаться от отправки оружия в зону конфликта».

Беларусь также заявила о необходимости осудить заявления «определенных лидеров контактной группы нормандского формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации Минских соглашений».

Наконец, поправка содержит призыв к ООН «заниматься коренными причинами противостояния, в том числе резонными обеспокоенностями стран-членов в сфере безопасности».

Отметим, на сайте Министерства иностранных дел Беларуси пока не сообщается ни о каких предложенных поправках в резолюцию.

Что за резолюция

На чрезвычайной спецсессии Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 22 февраля начнется рассмотрение резолюции к годовщине войны в Украине, призывающей к выводу российских войск и прекращению боевых действий. Резолюции Генассамблеи, в отличие от документов Совета Безопасности, не носят обязательного характера.

Как пишет The Guardian, в проекте резолюции говорится о «приверженности ООН суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

В документе содержится призыв к России немедленно и полностью вывести вооруженные силы с территории Украины, прекратить боевые действия, атаки на критическую инфраструктуру Украины и гражданские объекты. Авторы резолюции также призывают к юридической ответственности за военные преступления, чтобы «обеспечить правосудие для всех жертв и предотвращение будущих преступлений».

По данным издания, украинские, американские и европейские официальные лица заявили, что, как они ожидают, резолюция получит поддержку более 130 из 193 государств-членов ООН при около 50 воздержавшихся.

Чего ждать на дебатах от Беларуси

Напомним, несколько дней назад на заседании Совбеза ООН представитель Беларуси Валентин Рыбаков пригрозил, что белорусская делегация проголосует против проекта резолюции, если в него не будут внесены «соответствующие изменения», пишет zerkalo.io.

Какие именно — он тогда не сообщил, но заявил, что среди прочего там содержится некий «параграф с самым решительным осуждением действий упомянутых мной персонажей».

До этого Рыбаков, не называя имен и фамилий, привел несколько цитат относительно Минских соглашений. Вероятнее всего, речь шла о словах бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента Франции Франсуа Олланда, экс-президента Украины Петра Порошенко. По мнению Валентина Рыбакова, представители Украины и стран Запада не собирались следовать Минским соглашениям о мире. Он заявил, что эти политики «врали».

Вероятно, именно этот упомянутый Рыбаковым параграф имеется в виду под предложенным Беларусью требованием осудить заявления «определенных лидеров контактной группы нормандского формата относительно их истинных намерений в ходе выработки пакета мер по имплементации Минских соглашений», о котором сообщает РИА «Новости».

Напомним, Беларусь традиционно голосует против резолюций Генассамблеи ООН, связанных с агрессией России против Украины.

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