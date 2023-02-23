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В Феодосии жгут машины с меткой «Z»

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  • 23.02.2023, 8:46
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В Феодосии жгут машины с меткой «Z»

Активисты подполья оставляют предупреждения оккупантам.

В сети опубликовали свидетельство наличия проукраинских активистов в оккупированном Крыму: сожжен автомобиль российского шовиниста.

Информация обнародована в Telegram-канале Юрия Мысягина, заместителя главы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Мысягин опубликовал сообщение от украинских активистов из группы «Сопротивление нации». В сообщении – несколько фотографий и видео.

На видео - легковой автомобиль, дотла выгоревший после пожара. Место происшествия - Феодосия в оккупированном Крыму:

выгоревшие внутренности авто;

разбитое переднее стекло;

спущенные шины;

На фото – скриншон сообщения владельца авто. Владелец жалуется в местной группе: говорит кто-то поджег его собственность, а рядом нагло оставил отвертку и игровую карту с нарисованным «фашистским знаком». Главные подозреваемые – противники аннексии Крыма, похоже.

В комментариях к жалобе на поджог – разные мнения:

кому-то страшно – боится, что и к нему придут;

кто-то предупреждает, что так будет со всеми захватчиками.

В паблике «Сопротивление нации» автор указывает, что авто сгорело из-за российского шовинистического знака Z. Аналогичные акции ждут всех крымчан, кто поддерживает «русский мир» и рисует «зетки».

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