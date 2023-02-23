Важный сигнал Москве Питер Дикинсон, Atlantic Council

23.02.2023, 8:50

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Что Байден фактически прямо сказал Путину.

Президент США Джо Байден попал в заголовки газет 20 февраля благодаря своему смелому неожиданному визиту в Киев, который подчеркнул постоянную поддержку США Украины в ее борьбе против российской агрессии. Не анонсируемая заранее поездка состоялась в то время, когда Украина готовится отметить годовщину полномасштабного вторжения России, начавшееся рано утром 24 февраля 2022 года. Это посылает Москве важный сигнал о том, что Соединенные Штаты и их партнеры продолжат поддерживать Украину.

Приезд Байдена в Киев был тепло встречен как украинскими официальными лицами, так и представителями общественности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал визит «победой украинского народа и президента Зеленского», а народный депутат Украины Алексей Гончаренко посчитал его «явным признаком решительной поддержки Украины со стороны США». Когда новость о визите Байдена для поднятия боевого духа распространилась по украинской столице, многие киевляне выразили свое одобрение по этому поводу. Некоторые с присущим фирменным украинским юмором отметили, что готовы даже смириться с временными пробками, вызванными кортежем американского лидера.

Хотя визит Байдена вызвал радость на улицах Киева, основная целевая аудитория, возможно, находилась за границей в России. Видеозапись, на которой лидер США прогуливается в центре украинской столицы вместе с президентом Зеленским под звуки сирен воздушной тревоги, будет болезненно смотреться в Кремле в то время, когда российские надежды все больше связываются с ослаблением решимости Запада поддержать Украину. Этот визит, кажется, был специально спланирован, чтобы развеять такие надежды. «Путин полагал, что Украина слаба, а Запад разделен, — прокомментировал Байден в Киеве. — Полагал, что сможет переиграть нас. Не думаю, что он думает так об этом прямо сейчас. Он просто ошибся».

Похоже, Путин действительно серьезно недооценил вероятную реакцию Запада на полномасштабное вторжение России в Украину. Этот просчет дорого ему обошелся, но во многом его можно было понять. Мышление российского диктатора основывалось на годах умиротворения и компромиссов, которые убедили Путина в том, что он может позволить себе игнорировать предупреждения, которые он получал от своих западных коллег в преддверии вторжения в феврале 2022 года.

Когда российская армия вторглась в Грузию в 2008 году, западные лидеры недолго протестовали, но вскоре предложили перезагрузить отношения с Россией и настаивали на возвращении к «обычному бизнесу». Точно так же, когда в начале 2014 года российские войска без знаков различия захватили контроль над украинским Крымским полуостровом, Запад громко осудил вторжение, но ввел в основном символические санкции, а также призвал Украину не оказывать никакого военного сопротивления.

Воодушевленный относительной легкостью своего крымского триумфа, Путин спровоцировал войну на Донбассе на востоке Украины. Слабый ответ на эту последнюю эскалацию российской международной агрессии укрепил в Москве впечатление, что западные угрозы в конечном счете пусты и их можно спокойно игнорировать. Действительно, в годы, последующие после переломного захвата Крыма и начала боевых действий на востоке Украины, многие европейские страны фактически усилили свою зависимость от поставок энергоресурсов из России. Неудивительно, что Путину и многим из его ближайшего окружения было так трудно воспринимать всерьез разговоры Запада о демократических ценностях.

Вот почему решительная реакция Запада на прошлогоднее вторжение стала для путинского режима чем-то вроде грубого пробуждения. Тем не менее, несмотря на неудачи последних двенадцати месяцев, многие в Москве по-прежнему считают, что Запад в конечном итоге потеряет интерес к Украине, и что России нужно лишь продемонстрировать необходимую стойкость, чтобы одержать победу. Это можно увидеть в эволюции российских информационных операций, которые в ходе вторжения сместили акцент с ранних попыток оправдать действия России на более поздние сообщения, направленные на дискредитацию Украины и выражение сомнений в продолжении западной помощи стране.

Крах международной поддержки Украины в настоящее время вовсе не кажется неизбежным, но он почти наверняка представляет собой самый реальный шанс Путина спасти свое пробуксовывающее вторжение. Катастрофические потери в первый год войны означают, что российские вооруженные силы теперь все больше полагаются на большое количество недавно мобилизованных войск с ограниченной подготовкой и зачастую низким моральным духом. С начала 2023 года эти необученные солдаты использовались в ряде локальных наступательных операций, которые, как сообщается, привели к самым высоким показателям потерь среди российских войск, начиная с первой недели вторжения.

На данный момент мало что указывает на то, что российская армия все еще способна проводить крупномасштабные наступательные операции, которые могли бы решительно переломить ход войны в ее пользу. Вместо этого путинские генералы должны подготовиться к широко ожидаемому весеннему наступлению все более хорошо вооруженных и высоко мотивированных украинских вооруженных сил, поддерживаемых ресурсами объединенного западного мира. Если это единство удастся сохранить в течение 2023 года, растет консенсус в отношении того, что Украина сможет победить Россию.

Во время своего визита в Киев президент Байден открыто бросил вызов нереалистичным ожиданиям России в отношении разрушения единства Запада и ясно дал понять, что время не на стороне Путина. Стоя рядом с президентом Зеленским, лидер США пообещал долгосрочную американскую поддержку Украины. «Свобода бесценна, — заявил он. — За это стоит бороться столько, сколько потребуется. И именно столько мы пробудем с вами, господин президент. Столько, сколько потребуется». Это сообщение было очень хорошо воспринято в Украине. Немаловажно, что оно также будет услышано и в Кремле.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

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