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Телеграм-каналы: Агент «Валет» реализует план Кремля в Беларуси

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  • 23.02.2023, 9:03
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Телеграм-каналы: Агент «Валет» реализует план Кремля в Беларуси

В Совбезе РФ план неофициально называется «Белорусский выступ».

Как сообщал сайт Charter97.org, журналисты Süddeutsche Zeitung, Independent, Delfi и других авторитетных изданий получили доступ к внутреннему документу российских властей под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси», согласно которому Россия собирается к 2030 году оккупировать Беларусь.

Об активном участии агента КГБ СССР с позывным «Валет» Александра Лукашенко в планах Кремля по экспансии в Беларуси пишут авторы телеграм-канала «Белорусская разведка»:

— Подтверждаем план «Белорусский выступ».

Информация основана на многочисленных сообщениях от доверенных источников и «слепой» агентуры и поступала на протяжении последних двух с половиной лет.

Мы регулярно сообщали о наличии у нас информации, по плану ползучей экспансии Кремля в отношении Беларуси. Причина благоприятствования плану - сам Лукашенко.

Суть. Лукашенко - бывший официальный платный агент КГБ СССР.

Далее. После избрания «президентом» Беларуси он был завербован лично Примаковым в Минске. Под посулы и угрозы придать огласке «личное дело агента КГБ», Лукашенко стал ведомым Кремлем и до сих пор считается самым успешным геополитическим проектом СВР РФ.

С августа 2020 «агент влияния» Лукашенко находится под личным кураторством Путина. К концу 2020-го года Путин на ряде встреч предложил концепцию «безопасности для Беларуси», читай - лично Лукашенко, которая предполагала поэтапную, но полную интеграцию Беларуси в будущее государственное объединение, «реинкарнацию СССР» - «союзное государство».

Лукашенко с энтузиазмом принял предложение Путина. В Совбезе РФ план «возвращение» Беларуси неофициально называется «Белорусский выступ».

Нужно отметить, что «до войны» план по реинтеграции Беларуси являлся частью большого плана по возрождению большого «союзного государства», в которое, по плану Кремля, должны были войти Украина и Беларусь. Со временем должны были быть присоединены Казахстан, Молдова и поэтапно почти все бывшие республики СССР. Поглощение прибалтийских республик рассматривалось в дальней стратегической перспективе 2040-х годов.

Источники сообщали, что некоторые оперативные сценарии плана «Белорусский выступ» предполагали развязывание военных действий на территории нашей страны (соучастие в агрессии Украины, локальные конфликты с Польшей, гражданский вооруженный конфликт).

План «Белорусский выступ» продвигается по утвержденной таймлайн и одним из его вдохновителей и активных исполнителей является непосредственно Лукашенко.

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