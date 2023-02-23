закрыть
23 февраля 2023, четверг, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

По Беларуси ходит медведь-шатун

3
  • 23.02.2023, 9:05
  • 5,878
По Беларуси ходит медведь-шатун

Животное в Березинском заповеднике разбудила оттепель.

В южной части Березинского биосферного заповедника проснулся от зимней спячки бурый медведь — его следы обнаружили научные сотрудники заповедника, сообщается на сайте учреждения.

Сотрудники совершили научно-исследовательскую экспедицию в южную часть заповедника — Крайцевское и Паликское лесничества — в конце января. Они побывали в урочищах «Увязок» и «Залужье», а также в пойме реки Смолянки, обошли около 15 километров. Проверили фотоловушки и поставили новые, нашли множество следов диких зверей — лосей, рысей и прочих, место обитания краснокнижного черного аиста.

На лесной дороге в еловом лесу сотрудники заповедника обнаружили крупные следы бурого медведя: ширина его передней лапы составляла около 16 см. Видимо, его вынудили проснуться талые воды, подтопившие место спячки во время недавней оттепели.

«Во время потепления в зимнее время медведи могут просыпаться и бродить неподалеку в поисках более подходящего места для сна. У одного животного может быть несколько таких сменных берлог (в заповеднике находили от двух до пяти). Иногда медведю не удается найти подходящее место и вновь залечь в спячку до следующих морозов», — сообщается на сайте заповедника.

Такие шатуны бродят по территории Березинского заповедника в поисках пищи, так как их накопленные к зиме жировые запасы быстро истощаются. В отсутствие пищи медведи-шатуны могут представлять опасность.

Прошлой зимой сотрудники заповедника также обнаруживали следы медведя-шатуна в январе, в Паликском лесничестве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун
Психологическая дуэль: Байден отправил Путина в нокдаун Владимир Фесенко