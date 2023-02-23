По Беларуси ходит медведь-шатун 3 23.02.2023, 9:05

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Животное в Березинском заповеднике разбудила оттепель.

В южной части Березинского биосферного заповедника проснулся от зимней спячки бурый медведь — его следы обнаружили научные сотрудники заповедника, сообщается на сайте учреждения.

Сотрудники совершили научно-исследовательскую экспедицию в южную часть заповедника — Крайцевское и Паликское лесничества — в конце января. Они побывали в урочищах «Увязок» и «Залужье», а также в пойме реки Смолянки, обошли около 15 километров. Проверили фотоловушки и поставили новые, нашли множество следов диких зверей — лосей, рысей и прочих, место обитания краснокнижного черного аиста.

На лесной дороге в еловом лесу сотрудники заповедника обнаружили крупные следы бурого медведя: ширина его передней лапы составляла около 16 см. Видимо, его вынудили проснуться талые воды, подтопившие место спячки во время недавней оттепели.

«Во время потепления в зимнее время медведи могут просыпаться и бродить неподалеку в поисках более подходящего места для сна. У одного животного может быть несколько таких сменных берлог (в заповеднике находили от двух до пяти). Иногда медведю не удается найти подходящее место и вновь залечь в спячку до следующих морозов», — сообщается на сайте заповедника.

Такие шатуны бродят по территории Березинского заповедника в поисках пищи, так как их накопленные к зиме жировые запасы быстро истощаются. В отсутствие пищи медведи-шатуны могут представлять опасность.

Прошлой зимой сотрудники заповедника также обнаруживали следы медведя-шатуна в январе, в Паликском лесничестве.

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