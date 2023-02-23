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Военную базу РФ в Макеевке уничтожили снарядами неизвестного происхождения

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  • 23.02.2023, 9:34
  • 10,280
Военную базу РФ в Макеевке уничтожили снарядами неизвестного происхождения

В здании снесло крышу, насквозь пробито перекрытие.

Оккупационные «власти» в «ДНР» показали последствия прилета снарядов неизвестного происхождения по месту базирования армии РФ в Макеевке Донецкой области, сообщает stopcor.org.

Представители оккупационных «властей» прибыли на место чрезвычайного происшествия и принялись фиксировать последствия фото и видео. Благодаря их работе можно увидеть, насколько мощными и эффективными были попадания.

Вечером 21 февраля снаряды ударили в военную базу РФ в санатории «Солнечный» в Макеевке. В результате взрывов (одного или нескольких) здание претерпело следующие разрушения:

сорвана крыша в одной из секций;

вылетело несколько стен под той частью крыши, которую снесло ударом;

на верхних этажах – пробиты насквозь стены, разрушено перекрытие;

стены снаружи почернели от огня;

на первом этаже вынесло часть стены и окно;

взрыв вырвал решетку на окне первого этажа.

Коллаборанты собрали также обломки снаряда. Они уверяют, что в здание прилетела ракета HIMARS.

Опубликованные видео показывают, что осталось от здания: кое-где оно почти целое - только окна вылетели, кое-где - зияет сквозными отверстиями от крыши и на несколько этажей вглубь.

Если разметить координаты базы РФ на онлайн-карте боевых действий, то видно, что от точки удара до возможных позиций ВСУ – около 10 км.

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