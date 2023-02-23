Военную базу РФ в Макеевке уничтожили снарядами неизвестного происхождения

Военную базу РФ в Макеевке уничтожили снарядами неизвестного происхождения5
- 23.02.2023, 9:34
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В здании снесло крышу, насквозь пробито перекрытие.
Оккупационные «власти» в «ДНР» показали последствия прилета снарядов неизвестного происхождения по месту базирования армии РФ в Макеевке Донецкой области, сообщает stopcor.org.
Представители оккупационных «властей» прибыли на место чрезвычайного происшествия и принялись фиксировать последствия фото и видео. Благодаря их работе можно увидеть, насколько мощными и эффективными были попадания.
Вечером 21 февраля снаряды ударили в военную базу РФ в санатории «Солнечный» в Макеевке. В результате взрывов (одного или нескольких) здание претерпело следующие разрушения:
сорвана крыша в одной из секций;
вылетело несколько стен под той частью крыши, которую снесло ударом;
на верхних этажах – пробиты насквозь стены, разрушено перекрытие;
стены снаружи почернели от огня;
на первом этаже вынесло часть стены и окно;
взрыв вырвал решетку на окне первого этажа.
Коллаборанты собрали также обломки снаряда. Они уверяют, что в здание прилетела ракета HIMARS.
Опубликованные видео показывают, что осталось от здания: кое-где оно почти целое - только окна вылетели, кое-где - зияет сквозными отверстиями от крыши и на несколько этажей вглубь.
#Макеевка (временно оккупированная), Донецкая обл., бывший санаторий-профилакторий "Солнечный", последствия прилёта ночью 21-22/02/23, #потерьнет, говорят https://t.co/30xm7pMFo9 pic.twitter.com/fPrijm2TTP— Necro Mancer (@666_mancer) February 22, 2023
Если разметить координаты базы РФ на онлайн-карте боевых действий, то видно, что от точки удара до возможных позиций ВСУ – около 10 км.