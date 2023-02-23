«Дворы закрывают не только от посторонних, но и от соседей» 3 23.02.2023, 9:46

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Как «тихий» район в Минске стал местом баталий из-за новостройки.

Этот живописный уголок на берегу Свислочи в районе улицы Орловской перестал быть тихим несколько лет назад. В 2018 году на месте снесенной птицефабрики им. Крупской стал расти новый жилой комплекс от компании «Айрон». Сейчас застройщик уже сдал в эксплуатацию 7 жилых домов. Еще несколько новостроек находятся в процессе возведения.

Журналисты realt.by прогулялись по дворам жилого комплекса «Левада», посмотрели на готовые и строящиеся дома, а заодно расспросили новоселов о плюсах и минусах ЖК.

В последний раз мы гуляли по «Леваде» прошлым летом, когда часть каркасников только готовилась к вводу. Сегодня дома под номерами 37, 39, 41 и 43 по Нововиленской уже сданы. Отметим, что мы попали в комплекс в пасмурный и бесснежный день — возможно, не самое фотогеничное время, но уж как есть. Из-за погоды во дворах новостроек пока что безлюдно. К тому же, большинство новоселов, вероятно, пока еще делают ремонты.

Подходим к домам пятой очереди строительства − за эти месяцы они заметно выросли. Три похожих многоэтажки уже приобрели почти законченный внешний вид. Первые этажи домов займут встроенные помещения, а жилые квартиры будут начинаться со второго этажа. В продаже тут остались в основном трешки со стоимостью «квадрата» от 1350 долларов. Что касается дома № 5.3, который строится ближе всего к Свислочи, то там также можно найти только трехкомнатные квартиры, правда за счет близости к реке цена здесь выше — от 1430 долларов.

А вот и дом 7.4, продажи в котором стартовали буквально на днях. Эта новостройка будет сдана в эксплуатацию в следующем году. Здание, как видим, развернуто к реке и с последних этажей будет иметь почти отельный «вид на море». В каркаснике запланировано 9 этажей и 2 подъезда. На первых этажах также расположатся коммерческие помещения с отдельными входами. Если говорить о ценах, то они начинаются от 1500 и закачиваются 1900 долларами за «квадрат». Доплата за seaview, однако.

Также сданы и три дома на первой линии с видом на Свислочь. Большинство квартир тут уже имеют законных своих владельцев, но на сайте застройщика еще можно найти свободные «четырешки» по стоимости 2300 долларов за квадратный метр.

Во время прогулки вновь обращаем внимание на классные зоны отдыха, которые разбросаны по всему кварталу. Большинство из них закрыты (только для жителей конкретного дома), но есть и общие пространства. К примеру, вот эта зона отдыха с видом на Свислочь точно будет популярной в жаркие деньки — тут и шезлонги, и зонтики, и прикольные деревянные лазилки.

«В обычном спальном районе ЖЭС решает вопросы уборки гораздо качественнее»

А что о своем квартале думают сами жильцы? Нам удалось пообщаться с несколькими новоселами.

Константин переехал в «Леваду» осенью прошлого года. Говорит, что за свою жизнь успел побывать дольщиком в трех жилых комплексах с разными застройщиками. В общем, есть, с чем сравнить.

− Если человеку нужно относительное уединение и спокойствие, то стоит рассматривать именно «Леваду». Здесь − малоэтажная застройка, расположение не рядом с большими магистралями. Качество самой застройки у меня негатива не вызвало − стены, стяжки, окна и все остальное сделано на хорошем уровне. В целом квартира получилась теплая, с хорошей звукоизоляцией. Также отмечу хорошие планировки квартир и нормальную для Минска стоимость на момент покупки.

В нашу квартиру мы переехали одними из первых, и конечно теперь приходится терпеть шумные работы и постоянную грязь в подъезде. Это, несомненно, минус. Еще замечу отсутствие нормальной детской площадки во дворе второй очереди, несмотря на обещания застройщика. Да, нам поставили качели и какие-то сферы, но это несерьезно.

Также у нас более «простые» и дешевые подъезды, чем в первой очереди. Если вы зайдете в те подъезды, то почувствуете себя почти как в квартире — уютно, по-домашнему. В нашем же доме подъезды — это просто подъезды, без всяких излишеств в интерьере. Есть вопросы и с арендой парковочных мест. Я обращался к застройщику по вопросу аренды машиноместа еще в прошлом году, но получил ответ, что пока решения нет. Как я понял, там есть какие-то проблемы с тем, кому принадлежит земля — первой или второй очереди: в итоге, с этим все еще разбираются.

Что касается коммунальных платежей, то за свою квартиру площадью 80 квадратных метров за январь я заплатил 284 рублей: электричество (40 рублей), ЖКУ (172 рубля) и членский взнос (72 рубля). Считаю, что это многовато. Ставка по членскому взносу у нас составляет 0,9 рубля с метра. Обсудить это пока не с кем — председатель еще не выбран. Впрочем, я понимаю, что дом − новый и некоторые проблемы − временные. В остальном мне все нравится − инфраструктура отличная, плюс речка рядом, велодорожка, парк и собственно центр города. Летом вообще можно везде гулять пешком. Единственное, чего не хватает — это крупного гипермаркета в пешей доступности.

Дмитрий также недавно стал обладателем квартиры в «Леваде».

− К плюсам я отнесу качество строительства, более или менее честную цену в сравнении со вторичкой и другими ЖК, ввод домов с уже облагороженной территорией, зелеными насаждениями, без строительных куч и свалок. Также тут классный ландшафтный дизайн дворов и разнообразные детские аттракционы, закрытые дворы, площадка для воркаута. Из инфраструктуры отмечу тренажерный зал, магазины, аптеки и кофейни, скоро должен открыться и бизнес-центр с супермаркетом. Конечно, среди плюсов − локация. Рядом — набережная, Парк Победы, рекреационная зона в направлении парка и водохранилища Дрозды. Да, и вообще − само место очень спокойное и немноголюдное.

Что касается минусов, то есть вопросы к обслуживающей организации, касающиеся и качества, и стоимости. Также отмечу, что есть необходимость в расширении дороги — пока что в час пик выезд на Нововиленскую затруднен.

Ольга изначально строилась в другом месте и с другим застройщиком, но тот дом оказался «известным долгостроем». К счастью, удалось вовремя расторгнуть договор и вернуть деньги.

− Рассмотрев большое количество строящихся жилых комплексов, остановились на ЖК «Левада» и ни разу не пожалели. В отличие от других застройщиков, к слову, «Айрон» многие свои объекты сдает досрочно.

Квартиру принимали вместе со специалистом от «Эволэнд». Оценили на 9 из 10. Все стены и стяжка ровные, нигде не было отслоений штукатурки, с вентиляцией все хорошо. Основной вопрос был по окнам (заводской брак), но их заменили сразу же в нашем присутствии. Строительная бригада, которая делала нам ремонт, даже огорчилась, что на других объектах у них был бы больший объем работ, так как многое надо было бы переделывать.

Так как у нас ребенок школьного возраста, остро стоял вопрос школы. В радиусе двух километров здесь нашлось сразу 3 гимназии (34, 16, 3). В итоге, ребенок пошел в 3-ю гимназию, так как был нужен английский язык. Кроме того, недалеко расположен Дворец детей и молодежи, где очень много кружков и секций.

В «Леваде» отличные детские площадки. Можно даже Варламова приглашать). Здорово, что не налепили стандартного пластика клоунской расцветки. Правда, к сожалению, нет возможности попасть на площадки других очередей. Хотя изначально застройщик говорил, что доступ будет

Инфраструктура в комплексе еще в процессе, но уже многое открыто. Да и близость к центру города позволяет пользоваться городской инфраструктурой. Так, до ТЦ «Замок» можно пешком прогуляться, проверено на себе.

Основной минус комплекса сейчас − это обслуживающая организация. Надеемся на прогресс со сменой председателя.

Отдельно скажу про уникальное местоположение. В Минске практически нет ЖК с таким расположением. Здесь спокойно, уютно, не чувствуется городской суеты, даже слышно пение птиц. Рекомендую в весенне-летний период посетить данный район: вдоль набережной в парке полно зелени и обустроенных мест для прогулок. Лично мы с каждой прогулкой находим новые классные локации. Это действительно наше место силы!

Анна живет в комплексе меньше года. Больше всего она недовольна уборкой и трафиком во дворах.

− Самым большим плюсом здесь является место: с одной стороны — тихая зона у реки, с другой − это практически центр. Так как мы живем в комплексе уже девять месяцев, я могу поделиться некоторыми наблюдениями. Так, для нас разочарованием стало то, что дворы здесь закрывают не только от посторонних, но и от соседей. Есть деление на первую и другие очереди. Первоначально заявлялось, что площадки и воркауты будут доступны всем жильцам, но по факту, это не так. Когда дети захотели посетить площадку соседей, то выяснилось, что это невозможно. Второй минус − движение внутри квартала. Честно говоря, сейчас это просто какой-то кошмар. С утра в определенное время по дворам идет целый поток машин, который объезжает пробку на Нововиленской. К сожалению, этот вопрос никак не решается, а некоторые шлагбаумы остаются открытыми, то есть — говорят всем проезжающим автомобилистам «добро пожаловать». В начале января было собрание, на котором нам обещали поставить модули, считывающие номер телефон, но воз и ныне там.

Ну, а самым большим недостатком на сегодняшний день я вижу сервис по обслуживанию дома и территории. Честно говоря, в обычном спальном районе ЖЭС решает вопросы уборки гораздо качественнее. А учитывая размер взносов, сервис тут совсем не соответствуют заявленному уровню. Конкретно из неприятностей нашего дома — постоянно срабатывающая пожарная сигнализация, которая реагирует на пыль и на затопление. То есть, если где-то в доме идет ремонт, то она «орет» чуть ли не постоянно. Самое ужасное, что при этом отключаются лифты, а значит − попасть в подземный паркинг невозможно. Это доставляет массу неудобств.

Всего в «Леваде» планируется построить 25 жилых домов и несколько общественно-деловых центров. Проектом предусмотрены многоквартирные дома высотой от 4 до 9 этажей, на первых этажах которых будут расположены кофейни, образовательные центры, спортивные залы, пекарни и фермерские лавки. В итоге, в шаговой доступности от реки будут жить 6,5 тысяч человек.

Полностью завершить строительство и благоустройство всего комплекса планируется до 2030 года. Кстати, пока что берега Свислочи предстают перед новоселами в своем первозданном виде.

Что тут продается на вторичке?

Несмотря на то, что сейчас на нашей площадке выставлены сотни вариантов различного жилья в «Леваде», готовых к проживанию квартир среди них — не так уж много. В основном, тут предлагаются квартиры без отделки в строящихся домах.

Из готового жилья с ремонтом, к примеру − вот эта однокомнатная квартира с полной отделкой. Квартира-студия имеет площадь в 36 «квадратов» и находится на четвертом этаже дома на первой береговой линии. В квартире выделена гостиная зона, совмещенная с кухней, отдельная спальная зона, а также рабочий уголок и зона отдыха. Стоимость этой квартиры — 125 тысяч долларов (3463 доллара — за «квадрат»).

Также в «Леваде» продается двухкомнатная квартира на первом этаже девятиэтажного дома. Квартира площадью 65 квадратных метров и потолками 2,75, полностью готова к проживанию. Благодаря хорошей планировке собственникам удалось сделать из квартиры евротрешку — тут есть кухня-гостиная, спальня и детская. Ее стоимость — 129 тысяч долларов (1985 долларов — за метр).

Ну и самый экономичный вариант из готовых − евродвушка с ремонтом, выполненным застройщиком «Айрон» на стадии строительства. Жилье площадью 46 квадратов находится на первом этаже дома на Нововиленской 31. В квартире выделены большая кухня-гостиная и спальня. Мебели в квартире нет, зато тут установлена кухня с варочной панелью и посудомоечной машиной. Стоимость квартиры − 91,5 тысяч долларов (1864 доллара за метр).

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