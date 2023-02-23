ВСУ разгромили под Угледаром колонну российских танков и новейшую БМП «Басурманин» 2 23.02.2023, 9:55

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«Черные Запорожцы» показали уничтожение техники врага на видео.

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени «Черных Запорожцев» подбили под Угледаром Донецкой области одну из новейших модификаций боевой машины пехоты «Басурманин» оккупантов. Эта БМП только перед полномасштабной войной стала на вооружение российской армии.

Также защитники обезвредили еще несколько таких машин и танков ВС РФ. Кадрами уничтожения вражеской техники поделились на Facebook-странице 72-й ОМБр.

Отмечается, что в ходе боя на Угледарском направлении военные из страны-агрессора использовали свои основные боевые танки Т-80БВ. Также оккупанты пытались наступать с помощью БМП-1АМ «Басурманин».

После модификации на заводах в РФ эта бронемашина получила 30-мм пушку 2А72 с комбинированным прицелом, а также 7,62-мм пулемет ПКТМ и систему 902В «Туча».

Однако модернизированная техника захватчиков не выдержала огня воинов ВСУ. «Черные запорожцы» из 72-й ОМБр подожгли два российских танка Т-80БВ, «Басурманина» и превратили в металлолом еще одну бронемашину врага. Судя по кадрам, навеки на поле под Угледаром «уснуло» и несколько российских военных.

«Наш скромный вклад в статистику демилитаризации орды», – указали в бригаде.

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